SBTi Überarbeitung

Knapp 6.000 Unternehmen haben mittlerweile ihre Klimaziele von der Science Based Targets Initiative validieren lassen – Tendenz weiter steigend. Doch trotz wachsender Popularität gab es die letzten Monate vermehrt Kritik an der Initiative. Im Kern geht es dabei um die Frage, was als Emissionsreduktion auf ein Klimaziel angerechnet werden kann. Was steckt dahinter und was bedeutet die aktuelle Diskussion für Unternehmen? Ein Überblick.