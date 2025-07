Führungswechsel bei Scholz & Friends Reputation

Zum 1. Juli 2025 übernehmen Joris-Johann Lenssen und Thomas Sommereisen die operative Leitung der Nachhaltigkeitsberatung Scholz & Friends Reputation. Die Gründer Christiane Stöhr und Dr. Norbert Taubken ziehen sich aus dem Tagesgeschäft zurück, bleiben jedoch als Senior Advisor beratend tätig.

Nach über 18 Jahren legen Stöhr und Taubken die Verantwortung in neue Hände. Beide neuen Geschäftsführer bringen umfassende Erfahrungen im Bereich Nachhaltigkeit mit:

Thomas Sommereisen ist seit 2016 Teil von Scholz & Friends Reputation und bringt über zehn Jahre Erfahrung in unternehmerischer Nachhaltigkeit mit – sowohl aus Konzernen als auch aus Beratungsprojekten. Er gilt als Experte für Sorgfaltspflichten in Lieferketten sowie strategische Nachhaltigkeitskommunikation.

Joris-Johann Lenssen verstärkt das Team seit Februar 2023 nach Stationen u.a. bei ABIS – The Academy of Business in Society in Brüssel sowie beim Stifterverband. Seine Schwerpunkte liegen auf strategischen Fragen rund um gesellschaftliches Engagement, Berichterstattung sowie nachhaltige Positionierung von Unternehmen.

Beide betonen ihren Anspruch, regulatorische Anforderungen mit impactorientierten Strategien zu verbinden: „Mit unserer kombinierten Expertise wollen wir nicht nur bestehende Herausforderungen meistern, sondern auch neue Chancen nutzen.“

Fokus auf zukunftsweisende Themen

Lenssen und Sommereisen planen eine stärkere Verzahnung zwischen regulatorischen Vorgaben wie dem Forced Labour Ban oder der EU-Entwaldungsverordnung mit praxisnahen Lösungen für Unternehmen – insbesondere im Mittelstand. Auch gesellschaftliches Engagement sowie innovative Ansätze zur Nachhaltigkeitspositionierung stehen auf ihrer Agenda.

Seit der Gründung im Jahr 2007 hat sich Scholz & Friends Reputation unter dem Dach der gleichnamigen Kommunikationsagentur zu einer festen Größe im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement entwickelt. Umsatz- und Mitarbeiterzahlen haben sich seitdem verzehnfacht.