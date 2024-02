Strategien, Ihre Steuerkanzlei ins richtige Licht zu rücken

Es ist wieder so weit, zum bereits fünften Mal heißt es am 7.3.2024 "Tax Talks", wenn Top-Expertinnen und -Experten aus ihrem reichhaltigen Erfahrungsschatz berichten. Diesmal zu den Themen Recruiting und Employer Branding.

Unter Employer Branding oder Personalmarketing versteht man im Wesentlichen den Auf- und Ausbau der Attraktivität der Steuerkanzlei als Arbeitgeber. Es sollte versucht werden, die Kanzlei als möglichst unverwechselbare, authentische Arbeitgebermarke zu präsentieren.

Gerade für kleine und mittelständische Kanzleien wird es immer schwieriger, vor dem Hintergrund des demografischen Wandels mit drohendem Fachkräftemangel neue, gut qualifizierte Talente zu rekrutieren und dauerhaft an sich zu binden. Dabei müssen sich Steuerkanzleien bei ihren Wunschkandidaten bewerben, und die Kandidaten können sich ihre Arbeitgeber mehr oder weniger frei auswählen. Großkanzleien haben oft Vorteile, denn sie verfügen über einen hohen Bekanntheitsgrad und bekannte Marken, und tun sich in Sachen Personalrekrutierung vergleichsweise leicht.

Nach einer kurzen Begrüßung durch unseren Moderator Florian D. Weber live aus dem Studio geht es in der Keynote des Tages um "Employer Branding: Erhöhung der Arbeitgeber- und Unternehmensattraktivität" Hierin erklärt Unternehmensberater Jörgen Erichsen welchen Nutzen Employer Branding für Kanzleien hat, was Kanzleien für Arbeitnehmer attraktiv macht und wie man in nur 5 Schritten die Kanzleiattraktivität erhöhen kann. Steuerberaterin Jennifer Frenken erzählt im Anschluss etwas über die Erwartungen der jungen Leute an ein Arbeitsverhältnis im steuerlichen Umfeld und wie diese enttäuscht bzw. erfüllt werden. Durch ihre Ausbildertätigkeit hat sie ihr Ohr ganz nah an der Zielgruppe. Aus der Sicht des DStV berichtet Vizepräsident Christian Böke über seine Wahrnehmung des Fachkräftemangels und wie diesem durch höhere Sichtbarkeit des Berufsstands entgegnet werden kann. Auch Kanzleioptimistin Angela Hamatschek bietet Vorschläge und Ideen für Lösungen des Problems an.

Das ist zu theoretisch? Elisa Lutz, Steuerberaterin und Geschäftsführerin HWS, berichtet aus ihrer praktischen Erfahrung und wie HWS damit umgeht. Viel Erfahrung aus ihrer Beratungstätigkeit bring auch die zweite Kanzleioptimistin mit. Cordula Schneider zeigt einen etwas anderen Weg auf: Kapazitäten besser planen, Mandanten besser aussuchen – und dabei die Mitarbeiter mehr einbeziehen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit sich per Chat an den Diskussionen, die sich an jeden Vortrag anschließen, aktiv zu beteiligen: Fragen stellen, Meinung äußern, Anregungen geben – alles möglich und erwünscht.

Im Einzelnen geht es in dem Online-Event um Folgendes

Sich mit sich selbst beschäftigen: Wer bin ich als Kanzlei und was will ich?

Den Berufsstand verbessern, nach außen zeigen, was die Branche kann.

Differenzierter Blick auf Benefits: Ich will Bewerber nicht nur wegen meiner Benefits, sondern auch weil sie Interesse am Job haben

Wie mache ich auf mich aufmerksam als Kanzlei?

Kommunikation: Wie trage ich in die Welt hinaus, dass die Steuerbranche an sich all das erfüllt, was viele (Talente) sich wünschen? "Sei gut und rede darüber"

Niedrigschwelliger Bewerbungsprozess – wie kann das aussehen und funktionieren?

In dem Online-Event am Donnerstag, den 7.3.2024, ab 13 Uhr (Dauer ca. 270 min.) berichten Top-Expertinnen und -Experten von erfolgreichen Strategien, wie es Steuerkanzleien schaffen, für Talente attraktiv(er) zu werden. Sie geben konkrete Tipps, was Sie tun können, um die Sichtbarkeit Ihrer Kanzlei zu erhöhen. Die Bühne gehört Ihnen!

