Kindergeld: Keine Mitwirkung ausländische Verbindungsstelle

Kindergeld bei fehlender Mitwirkung der ausländischen Verbindungsstelle
Familienkasse fragt vergeblich bei britischer Verbindungsstelle an
Vor dem FG Köln klagte eine deutsche Staatsangehörige. Sie beantragte bei der Familienkasse Kindergeld für das bei ihr lebende Kind, das ebenfalls die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Der Vater des Kindes gehört der britischen Armee an. Die Familienkasse zahlte nur einen Differenzbetrag zum britischen Kindergeld ("Child Benefit"), da sie von einem vorrangigen Anspruch des Vaters auf britische Familienleistungen ausging. Auf die Auskunftsersuchen bei der britischen Verbindungsstelle erhielt die Familienkasse keine Antwort.
Kein Warten auf weitere Auskunftsersuchen
Das FG Köln entschied zugunsten der Klägerin und stellte klar, dass von der Klägerin nicht verlangt werden könne, weitere Auskunftsersuchen abzuwarten und damit eine faktisch endgültige Kürzung der Familienleistungen hinzunehmen. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass die Anspruchsvoraussetzungen nach nationalem Recht unstreitig vorliegen.
Die nach Europarecht nachrangig zuständige Familienkasse müsse Kindergeld nach nationalen Vorschriften in voller Höhe zahlen, wenn aufgrund fehlender Mitwirkung des ausländischen Trägers nicht zweifelsfrei geklärt werden kann, ob ein den deutschen Kindergeldanspruch ausschließender Anspruch auf ausländische Familienleistungen besteht.
Die Revision ist beim BFH unter Az. III R 28/25 anhängig.
FG Köln, Urteil v. 23.5.2025, 14 K 950/22, veröffentlicht am 27.10.2025
-
Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
344
-
Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
330
-
Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
307
-
Abschreibung für eine Produktionshalle
283
-
5. Gewinnermittlung
243
-
Korrektur des IAB-Abzugs nach § 7g Abs. 3 EStG
211
-
Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
193
-
Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei sanierungsrechtlicher Genehmigung
193
-
Teil 1 - Grundsätze
182
-
Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der 1 %-Regelung
166
-
Kindergeld bei fehlender Mitwirkung der ausländischen Verbindungsstelle
28.10.2025
-
Einkünftequalifizierung einer britischen General Partnership
27.10.2025
-
Versorgungsbezüge aus einer früheren inländischen Betriebsstätte
27.10.2025
-
Freiwillige Pflegezusatzversicherung nicht erhöht absetzbar
27.10.2025
-
Familien-GbR unschädlich für die Familienheim-Steuerfreiheit
27.10.2025
-
Neubau ist nicht gleich Neubau
27.10.2025
-
Geldwerter Vorteil aus einem Firmenfitnessprogramm
24.10.2025
-
§ 6b-Rücklage und Grundsätze des formellen Bilanzenzusammenhangs
23.10.2025
-
Alle am 23.10.2025 veröffentlichten Entscheidungen
23.10.2025
-
Besteuerung von Streubesitzdividenden bei Familienstiftungen
22.10.2025