BFH: Neue anhängige Verfahren im Oktober 2025

Sonstige Leistung/Internet

Umsatzsteuerrechtliche Behandlung von In-App-Käufen über eine Internetplattform

Sind die Grundsätze der sog. Ladenrechtsprechung auch auf In-App-Käufe aus Spielen auf mobilen Endgeräten anwendbar?

Ist Leistungserbringer bei In-App-Käufen die Internetplattform, über die die In-App-Käufe getätigt werden, und erbringt der App-Anbieter eine Dienstleistungskommission i. S. d. § 3 Abs. 11 UStG an die Internetplattform oder ist der App-Anbieter Vertragspartner des Käufers?

Ist Art. 9a DVO (EU) Nr. 282/2011 auf diese Fälle anwendbar?

Das Verfahren war durch Beschluss vom 23.8.2023, XI R 10/20 bis zu einer Entscheidung des EuGH in dem Verfahren C-101/24 ausgesetzt. Das Verfahren wurde wieder aufgenommen.