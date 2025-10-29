Haufe Online Redaktion
BFH: Neue anhängige Verfahren im Oktober 2025
Bild: Bundesfinanzhof/Daniel Schwarcz Bundesfinanzhof in München

Anlässlich verschiedener finanzgerichtlicher Entscheidungen stellen wir für Sie monatlich die wichtigsten neuen anhängigen BFH-Verfahren für Unternehmer, Arbeitnehmer und Anleger zusammen. 

Eine Auswahl der wichtigsten anhängigen Verfahren für Unternehmer, Arbeitnehmer und Kapitalanleger, die im Oktober 2025 veröffentlicht wurden, erhalten Sie hier im Überblick:

Rubrik

Thema

Az. beim BFH

und Vorinstanz

Unternehmer

Grunderwerbsteuer, Treuhandverhältnis

Gehört ein Grundstück zum Vermögen einer KG, wenn es zwar noch in ihrem Eigentum steht, es aber zuvor durch die Begründung eines Treuhandverhältnisses an ihren Kommanditanteilen Gegenstand einer Veräußerung nach § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG gewesen ist?

II R 30/25

Sächsisches FG, Urteil v. 29.8.2024, 2 K 40/22

Arbeitnehmer

Kindergeld/Krankheit

Entfällt die Meldung bzw. der Status arbeitsuchend i. S. d. § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG, wenn das Kind länger als 6 Monate erkrankt ist?

III R 9/25

FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 18.12.2024, 11 K 11154/22

Unternehmer

Erweiterte Kürzung/Vermietung

Anwendbarkeit der erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG bei Vermietung einer Lagerhalle/Logistikhalle einschließlich Hochregalen.

Wann liegt eine unentgeltliche Überlassung einer Betriebsvorrichtung vor?

Wann ist von einer unschädlichen Nebentätigkeit auszugehen (qualitatives und quantitatives Kriterium)?

III R 11/25

FG Münster, Urteil v. 12.3.2025, 10 K 1656/21 G

Unternehmer

Vorsteuerabzug/Neutralitätsgrundsatz

Vorsteuerabzug bei Sachgründung einer GmbH durch Sacheinlage eines PKW (der ausschließlich unternehmerisch genutzt wird) in die GmbH-Vorgesellschaft, auch wenn die Rechnung für den PKW an den Gründungsgesellschafter adressiert war?

V R 24/25

Niedersächsisches FG, Urteil v. 3.4.2025, 5 K 111/24

Unternehmer



Sonstige Leistung/Internet

Umsatzsteuerrechtliche Behandlung von In-App-Käufen über eine Internetplattform

Sind die Grundsätze der sog. Ladenrechtsprechung auch auf In-App-Käufe aus Spielen auf mobilen Endgeräten anwendbar?

Ist Leistungserbringer bei In-App-Käufen die Internetplattform, über die die In-App-Käufe getätigt werden, und erbringt der App-Anbieter eine Dienstleistungskommission i. S. d. § 3 Abs. 11 UStG an die Internetplattform oder ist der App-Anbieter Vertragspartner des Käufers?

Ist Art. 9a DVO (EU) Nr. 282/2011 auf diese Fälle anwendbar?

Das Verfahren war durch Beschluss vom 23.8.2023, XI R 10/20 bis zu einer Entscheidung des EuGH in dem Verfahren C-101/24 ausgesetzt. Das Verfahren wurde wieder aufgenommen.

V R 46/25

FG Hamburg, Urteil v. 25.2.2020, 6 K 111/18

Arbeitnehmer


Lohn/Betriebliche Gesundheitsförderung

Handelt es sich bei der Teilnahme von Arbeitnehmern der Klägerin an mehrwöchigen Gesundheitstrainings oberhalb des Freibetrags des § 3 Nr. 34 EStG eine Zuwendung mit Entlohnungscharakter?

VI R 9/25

FG Nürnberg, Urteil v.  8.5.2025, 4 K 438/24

Anleger


Außergewöhnliche Belastungen/Vermögensverlust

Zur Frage der steuerlichen Behandlung von durch sogenannte Schockanrufe in Verlust geratene Wertgegenstände.

Im Streitfall liegt das Begehren darin, den durch die Betrugsmasche in Verlust geratenen Bargeldbetrag i. H. v. 50.000 Euro als außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen.

VI R 14/25

FG Münster, Urteil v.  2.9.2025, 1 K 360/25 E

Unternehmer


Pensionsrückstellung/Anpassung

Umfang Pensionsrückstellungsverpflichtungen – Muss die dynamische 1-%-ige Anpassungsverpflichtung für Versorgungsempfänger, denen bereits vor dem 1.1.1999 erstmalig eine Versorgungszusage erteilt wurde, anteilig nicht in die Rückstellungserhöhung einbezogen werden?

IX R 8/25

Schleswig-Holsteinisches FG, Urteil v. 5.2.2025, 1 K 41/23

Unternehmer


Verdeckte Gewinnausschüttung/Änderungsvorschrift

Eröffnet § 32a Abs. 1 Satz 1 KStG als Änderungsvorschrift für verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) auch die korrespondierende Berücksichtigung von – im mittelbaren Zusammenhang mit der vGA stehenden – verdeckten Einlagen beim Gesellschafter?

Im Streitfall geht es um das Begehren auf Berücksichtigung einer verdeckten Einlage als nachträgliche Anschaffungskosten, im Rahmen eines Auflösungsverlustes nach § 17 EStG bei einem bestandskräftigen Einkommensteuerbescheid.

IX R 16/25

FG des Landes Sachsen-Anhalt, Urteil v. 6.8.2025, 1 K 645/22

Arbeitnehmer


Witwenrente/ Anpassung

Ist im Falle der Neuberechnung einer Rente auf Grund von Einkommensanrechnungen auch der steuerfreie Teil neu zu berechnen?

X R 4/25

FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 7.11.2024, 14 K 9179/21

Anleger


Altersvorsorge-Eigenheimbetrag/Anschaffung

Setzt die Anschaffung einer Wohnung i. S. d. § 92a EStG zwingend die Entgeltlichkeit des Erwerbs voraus oder kann die Gegenleistung z. B. auch in der Übernahme der Verpflichtung zur Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen der Wohnung bestehen?

X R 19/25

FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 7.5.2025, 15 K 15058/23


