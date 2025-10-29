BFH: Neue anhängige Verfahren im Oktober 2025

Neue anhängige Verfahren im Oktober 2025
Eine Auswahl der wichtigsten anhängigen Verfahren für Unternehmer, Arbeitnehmer und Kapitalanleger, die im Oktober 2025 veröffentlicht wurden, erhalten Sie hier im Überblick:
Rubrik
Thema
Az. beim BFH
und Vorinstanz
Unternehmer
Grunderwerbsteuer, Treuhandverhältnis
Gehört ein Grundstück zum Vermögen einer KG, wenn es zwar noch in ihrem Eigentum steht, es aber zuvor durch die Begründung eines Treuhandverhältnisses an ihren Kommanditanteilen Gegenstand einer Veräußerung nach § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG gewesen ist?
II R 30/25
Sächsisches FG, Urteil v. 29.8.2024, 2 K 40/22
Arbeitnehmer
Kindergeld/Krankheit
Entfällt die Meldung bzw. der Status arbeitsuchend i. S. d. § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG, wenn das Kind länger als 6 Monate erkrankt ist?
III R 9/25
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 18.12.2024, 11 K 11154/22
Unternehmer
Erweiterte Kürzung/Vermietung
Anwendbarkeit der erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG bei Vermietung einer Lagerhalle/Logistikhalle einschließlich Hochregalen.
Wann liegt eine unentgeltliche Überlassung einer Betriebsvorrichtung vor?
Wann ist von einer unschädlichen Nebentätigkeit auszugehen (qualitatives und quantitatives Kriterium)?
III R 11/25
FG Münster, Urteil v. 12.3.2025, 10 K 1656/21 G
Unternehmer
Vorsteuerabzug/Neutralitätsgrundsatz
Vorsteuerabzug bei Sachgründung einer GmbH durch Sacheinlage eines PKW (der ausschließlich unternehmerisch genutzt wird) in die GmbH-Vorgesellschaft, auch wenn die Rechnung für den PKW an den Gründungsgesellschafter adressiert war?
V R 24/25
Niedersächsisches FG, Urteil v. 3.4.2025, 5 K 111/24
Unternehmer
Sonstige Leistung/Internet
Umsatzsteuerrechtliche Behandlung von In-App-Käufen über eine Internetplattform
Sind die Grundsätze der sog. Ladenrechtsprechung auch auf In-App-Käufe aus Spielen auf mobilen Endgeräten anwendbar?
Ist Leistungserbringer bei In-App-Käufen die Internetplattform, über die die In-App-Käufe getätigt werden, und erbringt der App-Anbieter eine Dienstleistungskommission i. S. d. § 3 Abs. 11 UStG an die Internetplattform oder ist der App-Anbieter Vertragspartner des Käufers?
Ist Art. 9a DVO (EU) Nr. 282/2011 auf diese Fälle anwendbar?
Das Verfahren war durch Beschluss vom 23.8.2023, XI R 10/20 bis zu einer Entscheidung des EuGH in dem Verfahren C-101/24 ausgesetzt. Das Verfahren wurde wieder aufgenommen.
V R 46/25
FG Hamburg, Urteil v. 25.2.2020, 6 K 111/18
Arbeitnehmer
Lohn/Betriebliche Gesundheitsförderung
Handelt es sich bei der Teilnahme von Arbeitnehmern der Klägerin an mehrwöchigen Gesundheitstrainings oberhalb des Freibetrags des § 3 Nr. 34 EStG eine Zuwendung mit Entlohnungscharakter?
VI R 9/25
FG Nürnberg, Urteil v. 8.5.2025, 4 K 438/24
Anleger
Außergewöhnliche Belastungen/Vermögensverlust
Zur Frage der steuerlichen Behandlung von durch sogenannte Schockanrufe in Verlust geratene Wertgegenstände.
Im Streitfall liegt das Begehren darin, den durch die Betrugsmasche in Verlust geratenen Bargeldbetrag i. H. v. 50.000 Euro als außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen.
VI R 14/25
FG Münster, Urteil v. 2.9.2025, 1 K 360/25 E
Unternehmer
Pensionsrückstellung/Anpassung
Umfang Pensionsrückstellungsverpflichtungen – Muss die dynamische 1-%-ige Anpassungsverpflichtung für Versorgungsempfänger, denen bereits vor dem 1.1.1999 erstmalig eine Versorgungszusage erteilt wurde, anteilig nicht in die Rückstellungserhöhung einbezogen werden?
IX R 8/25
Schleswig-Holsteinisches FG, Urteil v. 5.2.2025, 1 K 41/23
Unternehmer
Verdeckte Gewinnausschüttung/Änderungsvorschrift
Eröffnet § 32a Abs. 1 Satz 1 KStG als Änderungsvorschrift für verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) auch die korrespondierende Berücksichtigung von – im mittelbaren Zusammenhang mit der vGA stehenden – verdeckten Einlagen beim Gesellschafter?
Im Streitfall geht es um das Begehren auf Berücksichtigung einer verdeckten Einlage als nachträgliche Anschaffungskosten, im Rahmen eines Auflösungsverlustes nach § 17 EStG bei einem bestandskräftigen Einkommensteuerbescheid.
IX R 16/25
FG des Landes Sachsen-Anhalt, Urteil v. 6.8.2025, 1 K 645/22
Arbeitnehmer
Witwenrente/ Anpassung
Ist im Falle der Neuberechnung einer Rente auf Grund von Einkommensanrechnungen auch der steuerfreie Teil neu zu berechnen?
X R 4/25
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 7.11.2024, 14 K 9179/21
Anleger
Altersvorsorge-Eigenheimbetrag/Anschaffung
Setzt die Anschaffung einer Wohnung i. S. d. § 92a EStG zwingend die Entgeltlichkeit des Erwerbs voraus oder kann die Gegenleistung z. B. auch in der Übernahme der Verpflichtung zur Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen der Wohnung bestehen?
X R 19/25
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 7.5.2025, 15 K 15058/23
