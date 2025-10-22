Besteuerung von Streubesitzdividenden bei Familienstiftungen
Vor dem FG Hamburg klagte eine unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige und nicht steuerbefreite rechtsfähige Familienstiftung. Ihr Vermögen wurde überwiegend in Kapitalanlagen investiert.
In den Streitjahren 2013 bis 2021 erzielte die Klägerin u. a. Einnahmen aus Aktiendividenden, Zinserträgen, Fondsausschüttungen und Veräußerungsergebnisse aus Aktien, Anleihen und Investmentfonds. Dabei handelte es sich nicht um Anteile, die dem Handelsbestand eines Kredit,- Wertpapier- oder Finanzdienstleistungsinstituts i. S. des § 8b Abs. 7 Satz 1 KStG oder einem Umlaufvermögen i.S. des § 8b Abs. 7 Satz 1 KStG zuzuordnen sind.
Abzug von Werbungskosten
Die Klägerin hatte Aufwendungen für Büroausstattung, Räume, das Gehalt des Vorstandes und die Vergütung der Beiräte sowie Kosten für die Vermögensverwaltung in Form von Kontogebühren, Depotgebühren und die laufenden Rechts- und Steuerberatungskosten.
Von diesen Werbungskosten stehen jeweils erhebliche Beträge im Zusammenhang mit Bezügen i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, § 8b Abs. 4 KStG (Streubesitzdividenden). Das Finanzamt berücksichtigte Werbungskosten nur in Höhe des Sparer-Pauschbetrags (§ 20 Abs. 9 Satz 1 EStG).
Berücksichtigung des Sparer-Pauschbetrags
Auch vor Gericht hatte die Klage keinen Erfolg. Das FG Hamburg stellte klar, dass die Werbungskosten im Zusammenhang mit Streubesitzdividenden nur i. H. des Sparer-Pauschbetrags zu berücksichtigen sind. § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG erfasst ausschließlich Betriebsausgaben und gilt nicht für Werbungskosten.
Das Gericht hat außerdem mit Blick auf die körperschaftsteuerliche Einkommensermittlung keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Abzugsverbots für Werbungskosten aus § 20 Abs. 9 Satz 1 EStG.
FG Hamburg, Urteil v. 27.6.2025, 5 K 9/25, veröffentlicht mit dem Newsletter 3/2025 des FG Hamburg
-
Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
363
-
Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
350
-
Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
326
-
Abschreibung für eine Produktionshalle
316
-
5. Gewinnermittlung
286
-
Korrektur des IAB-Abzugs nach § 7g Abs. 3 EStG
242
-
Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
217
-
Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei sanierungsrechtlicher Genehmigung
215
-
Teil 1 - Grundsätze
198
-
Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der 1 %-Regelung
187
-
Besteuerung von Streubesitzdividenden bei Familienstiftungen
22.10.2025
-
Klare Position gegen Private-Equity in Steuerkanzleien
21.10.2025
-
Bestimmung der ortsüblichen Vermietungszeit für eine Ferienwohnung
20.10.2025
-
Abzug ersparter Mietaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
20.10.2025
-
Keine Gewerbesteuerfreiheit für Gewinne aus der Veräußerung von Lehrinstituten
20.10.2025
-
Keine Gewerbesteuerfreiheit für selbständig an einer Einrichtung unterrichtende Lehrer
17.10.2025
-
Einräumung eines Altenteils im Zuge der Hofübergabe
17.10.2025
-
AdV wegen unzureichender Aktenvorlage durch das Finanzamt
17.10.2025
-
Sicherheitsleistung in Steuerhöhe nicht konstitutiv für Steueraussetzungsverfahren
16.10.2025
-
Alle am 16.10.2025 veröffentlichten Entscheidungen
16.10.2025