Mit dem Plattformen-Steuertransparenzgesetz (PStTG) sind Betreiber digitaler Plattformen seit dem 1.1.2023 verpflichtet, dem Bundeszentralamt für Steuern regelmäßig Daten über ihre Anbieter zu melden.

In erster Linie zielt die Regelung auf große Plattformen wie beispielsweise eBay oder airbnb ab. Nichtsdestotrotz können aber auch kleinere digitale Unternehmen von der Vorschrift erfasst werden. In diesem Video geht Christian Gebert auf die wichtigsten Inhalte des PStTG und des dazugehörigen BMF-Schreibens vom 2.2.2023 ein und erläutert, warum es sich auch für Ihre steuerliche Beratungspraxis lohnt, sich mit den Regelungen dieses Gesetzes näher vertraut zu machen.

