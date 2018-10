Aktuelle Entwicklungen bei haushaltsnahen Dienst- und Handwerkerleistungen: Wo hört der „Haushalt“ auf?

Das haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnis, die haushaltsnahe Dienstleistung oder die Hand-werkerleistung müssen in einem inländischen oder in einem anderen in der EU liegenden Haushalt des Steuerpflichtigen ausgeübt oder erbracht werden. Hier zeigt sich die Verwaltung aber nun deutlich großzügiger bei der Frage, wo der Haushalt aufhört. Weiter