Fachgruppe "Digitaler Belegfluss": Kongress 2019

Die Freiburger Fachgruppe "Digitaler Belegfluss" möchte kleine und mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützen und lädt deswegen zum Kongress BELEGE 2019.

Wie bereits im Vorjahr soll am 26.9.2019 in Freiburg direkt in eine Art Strategieentwicklung und Konzeption für jeden Einzelnen gegangen werden können.

Auf dem Programm stehen u. a.:

praktische Übungen, Workshops und Live-Vorführungen zu digitalem Rechnungswesen

Best Practices und Berichte aus der Praxis,

konkrete Lösungsansätze von Software- und Digitalisierungspartnern aus der Region.

Nicht zu viel Zeit mit Buchhaltung und Belegen verbringen

Bei der Fachgruppe handelt es sich um einen Verbund aus Steuerbüros und IT-Unternehmen aus der Region Freiburg, die Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Prozesse individuell berät sowie in Form von Schulungen unterstützt. Sie wurde im Juli 2018 aus einem Impuls heraus gegründet: Unternehmen sollten nicht zu viel Zeit mit Buchhaltung und Belegen verbringen.

Die Erfahrung der Fachgruppe aus der täglichen Praxis zeige aber, dass genau das passiert. So würden feinsäuberlich Rechnungseingänge, -ausgänge und Kassenbücher manuell gepflegt, am Monatsende tausende Pendelordner zur Post getragen und dann gewartet – auf die Antwort des Steuerberaters, der jetzt eben diese vielen Pendelordner seiner Klienten zeitgleich erhalte und nach und nach bearbeiten müsse.

Weitere Informationen und Anmeldung auf den Webseiten der Fachgruppe "Digitaler Belegfluss"