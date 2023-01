EU-Kommission: Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter

Bild: Adobe Systems, Inc.

Die Europäische Kommission hat am 8.12.2022 eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, um das Mehrwertsteuersystem der EU zu modernisieren.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter (VAT in the Digital Age – ViDA) sollen Unternehmen das Leben erleichtern, aber das System auch widerstandsfähiger gegen Betrug machen. Dabei soll die Digitalisierung als Chance begriffen und gefördert werden. Gleichzeitig will man Herausforderungen begegnen, die sich durch die Entwicklung der Plattformwirtschaft im Mehrwertsteuerbereich ergeben haben.

Hinweis: Den Mitgliedstaaten sind im Jahr 2020 Mehrwertsteuereinnahmen i. H. v. 93 Mrd. EUR entgangen, wovon ca. 25 % auf Mehrwertsteuerbetrug im Intra-EU-Handel entfallen.

Die geplanten Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind geplant:

Umstellung auf die digitale Meldung in Echtzeit auf der Grundlage der elektronischen Rechnungsstellung für Unternehmen, die grenzüberschreitend in der EU tätig sind: Durch ein neues System soll eine digitale Meldung in Echtzeit für Mehrwertsteuerzwecke auf Grundlage der elektronischen Rechnungsstellung eingeführt werden. Dadurch erhalten die Mitgliedstaaten wertvolle Informationen zur effektiveren Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs. Die Umstellung soll auch eine Annäherung der bestehenden nationalen Systeme in der gesamten EU erleichtern. Gleichzeitig soll sie den Weg für die Mitgliedstaaten ebnen, die solche digitalen Meldesysteme in den nächsten Jahren auf nationaler Ebene für den inländischen Handel einrichten möchten.

Wie geht es weiter?

Bei dem Vorschlagspaket vom 8.12.2022 handelt es sich um Änderungen an

der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL; 2006/112/EG),

der Durchführungsverordnung zur Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL-DVO; (EU) Nr. 282/2011),

der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden.

Die Legislativvorschläge werden nun dem Rat zur Zustimmung und dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss zur Konsultation übermittelt.