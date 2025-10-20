Bundesregierung: Prüfung einer steuerlichen Arbeitstagepauschale

Prüfung einer steuerlichen Arbeitstagepauschale
Dies teilt die Regierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit. Mit der Arbeitstagepauschale sollen Werbungskosten für Arbeitnehmer zusammengefasst werden können. Die Bundesregierung verweist auf den Koalitionsvertrag der Regierungsparteien, wonach die Einführung einer Arbeitstagepauschale insbesondere unter dem Blickwinkel der Vereinfachung zu sehen sei. Insofern sollten zusätzliche bürokratische Aufwendungen vermieden werden, heißt es in der Antwort.
Ausgestaltung von Nachweis- und Kontrollmechanismen fraglich
Die konkrete Umsetzung einer Arbeitstagepauschale wirft nach Ansicht der Fragestellenden zahlreiche Fragen hinsichtlich der Ausgestaltung von Nachweis- und Kontrollmechanismen für unterschiedliche Arbeitsformen auf. Insbesondere flexible, hybride und mobile Beschäftigungsmodelle sowie häufig wechselnde Arbeitsorte erschweren nach ihrer Ansicht eine standardisierte und rechtssichere Anwendung.
Antwort der Bundesregierung, BT-Drucksache 21/2089
-
Voraussichtliche Beitragsbemessungsgrenze 2026
2.662
-
Steuerliche Entlastung für kleinere Photovoltaikanlagen ab 2022 und 2023
1.399457
-
Neue Pflichtangaben bei Reverse-Charge-Leistungen
1.006
-
Bundeskabinett beschließt Aktivrentengesetz
9302
-
Entwurf für ein Steueränderungsgesetz 2025 im Überblick
837
-
Viertages-Zugangsvermutung bei der Bekanntgabe von Steuerbescheiden
7773
-
Sozialverbände melden Bedenken bei steuerfreier "Aktivrente" an
651
-
Verpflichtung zur elektronischen Rechnung
5659
-
Wachstumschancengesetz verkündet
5104
-
Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm
431
-
Erläuterung sog. Cum/Cum-Gestaltungen
20.10.2025
-
Prüfung einer steuerlichen Arbeitstagepauschale
20.10.2025
-
Positive Stellungnahme zur EU-Brieftasche für Unternehmen
16.10.2025
-
Sonderausgabenabzug im Rahmen der Riester-Förderung
15.10.2025
-
Bundeskabinett beschließt Aktivrentengesetz
15.10.20253
-
Achtes Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes
15.10.2025
-
Anhörung zur Besteuerung von Kryptowerten
15.10.2025
-
EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete
15.10.2025
-
Weltweit wachsende Steuerkomplexität für Unternehmen
13.10.2025
-
Änderung des Gesetzes zum BEPS-MLI
10.10.2025