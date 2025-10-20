Bundesregierung: Prüfung einer steuerlichen Arbeitstagepauschale

Die Bundesregierung prüft derzeit noch, ob eine steuerliche Arbeitstagepauschale zwecks Vereinfachung der Besteuerung von Arbeitnehmern eingeführt werden soll.

Dies teilt die Regierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit. Mit der Arbeitstagepauschale sollen Werbungskosten für Arbeitnehmer zusammengefasst werden können. Die Bundesregierung verweist auf den Koalitionsvertrag der Regierungsparteien, wonach die Einführung einer Arbeitstagepauschale insbesondere unter dem Blickwinkel der Vereinfachung zu sehen sei. Insofern sollten zusätzliche bürokratische Aufwendungen vermieden werden, heißt es in der Antwort.

Ausgestaltung von Nachweis- und Kontrollmechanismen fraglich

Die konkrete Umsetzung einer Arbeitstagepauschale wirft nach Ansicht der Fragestellenden zahlreiche Fragen hinsichtlich der Ausgestaltung von Nachweis- und Kontrollmechanismen für unterschiedliche Arbeitsformen auf. Insbesondere flexible, hybride und mobile Beschäftigungsmodelle sowie häufig wechselnde Arbeitsorte erschweren nach ihrer Ansicht eine standardisierte und rechtssichere Anwendung.

Antwort der Bundesregierung, BT-Drucksache 21/2089

Quelle: Deutscher Bundestag, hib-Meldung v. 17.10.2025