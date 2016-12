27.10.2011 | Gesetzgebung & Politik

Der Landtag in Baden-Württemberg hat in seiner Sitzung am 26.10.2011 die Erhöhung der Grunderwerbsteuer von 3,5 % auf 5 % beschlossen.

Das entsprechende Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. Wann es verkündet wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Nach Aussage von Finanzminister Schmid (SPD) soll die Inkraftsetzung nicht vor dem 4.11.2011 erfolgen. Für betroffene Steuerpflichtige ergibt sich daraus eine ggf. teure Rechtsunsicherheit.