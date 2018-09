Bild: Gerichtshof der Europäischen Union EuGH bestätigte das Recht Deutschlands, seine Sozialsysteme schützen zu dürfen.

Arbeitslose EU-Bürger haben in Deutschland keinen Anspruch auf Hartz IV-Leistungen. Dies gilt auch für zugewanderte EU-Bürger, die schon einmal in Deutschland gearbeitet haben. So ein aktuelles EuGH-Urteil.