Paula Wernecke
Paula Wernecke
Rechtsanwältin und CHRO der internationalen Wirtschaftskanzlei CMS in Köln
Laura Matarrelli
Laura Matarrelli
Rechtsanwältin bei CMS, Frankfurt
Ohrring
Bild: Alexander Coggin/Connected Archives Die erwei­ter­­­­ten Aus­kunfts­pflichten bringen daten­schutz­recht­liche Heraus­forderungen mit sich.

Die Frist ist verstrichen, die Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie in nationales Recht fehlt. Was nun? Welche Auswirkungen die EU-Richtline zur Entgelttransparenz jetzt schon auf die Praxis hat.

Wer nicht weiß, was für eine Stelle üblicherweise gezahlt wird, ist im Nachteil: Der Richtliniengeber sieht in fehlenden Gehaltsinformationen eine Asymmetrie, die die Verhandlungsmacht von Bewerbern schwächt. Die Richtlinie greift daher partiell auch für Bewerber. (Zukünftige) Arbeitgeber müssen Bewerbern künftig frühzeitig und proaktiv das Einstiegsentgelt für die betreffende Stelle oder dessen Spanne sowie (etwaige) einschlägige Tarifregelungen mitteilen – beispielsweise in der Stellenausschreibung oder vor dem Vorstellungsgespräch. Unzulässig ist nunmehr auch explizit die Frage nach dem bisherigen Gehalt im laufenden oder in früheren Beschäftigungsverhältnissen. 

Bei diesen Pflichten hat der nationale Gesetzgeber kaum Gestaltungsspielraum. Für Unternehmen bedeutet dies, ihre Recruiting-Prozesse bereits jetzt kritisch zu prüfen. Wer sensible Gehaltsinformationen nicht öffentlich machen möchte, kann stattdessen ein internes Verfahren etablieren, das Bewerbern die nötigen Angaben spätes...

Jetzt weiterlesen
Dies ist ein Beitrag aus der Zeitschrift Personalmagazin.
Personalmagazin 7/2026

Personalmagazin ist Deutschlands meistgelesenes Fachmagazin im Personalwesen. Hier lesen Personalleiter und -manager in mittelständischen und großen Unternehmen jeden Monat topaktuell, wie sie den wachsenden Anforderungen an professionelle Personalarbeit gerecht werden.

Abonnieren Sie das Magazin, um den Beitrag vollständig zu lesen Jetzt Personalmagazin bestellen

Sie besitzen das Magazin bereits?

Jetzt anmelden
Schlagworte zum Thema:  Equal Pay, Vergütung, Gleichstellung, EU-Richtlinie
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge