Towers Watson mit neuer HR-Leiterin

27.02.2013 | Personalie

Magdalene Rusvay

Bild: Towers Watson

Das Beratungsunternehmen Towers Watson hat im Zuge des Wachstumskurses eine neue HR-Leiterin eingestellt: Magdalene Rusvay ist seit Kurzem für den Bereich verantwortlich. Das Unternehmen hat derzeit rund 800 Mitarbeiter.

Rusvay (49), Juristin und zugelassene Rechtsanwältin, verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der HR-Leitung von international tätigen Unternehmen. Ihre Schwerpunkte liegen in der Anpassung und dem Rollout internationaler HR-Instrumente in Deutschland, dem Ausbau von Personal- und Führungskräfte-Entwicklungsmodellen sowie in M&A, Reorganisationen und Change-Projekten.

Bereits die deutschen Vorgänger-Unternehmen von Towers Watson waren Merger-erprobt: So entstand Rauser Towers Perrin im Jahr 2005 aus dem Zusammenschluss der Rauser AG mit Towers Perrin Deutschland, während Watson Wyatt Heissmann in 2008 aus dem Zusammenschluss der Dr. Dr. Heissmann AG mit Watson Wyatt hervorging.