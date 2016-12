Ständige Überstunden fördern Depressionsrisiko

Die Wahrscheinlichkeit für eine schwere Depression ist bei Vielarbeitern doppelt so hoch wie bei anderen Menschen: Langfristig mehrere Überstunden am Tag erhöhen das Risiko, dies belegt eine Langzeitstudie, die im Online-Fachmagazin der Public Library of Science veröffentlicht wurde. Auch das Risiko für Herzkranzgefäßleiden wird um 60 % erhöht.Weiter