Personalie: Neuer Personalvorstand bei HUK-Coburg

Neue Personalchefin bei der HUK-Coburg
Rössler (44) gehört dem Vorstand seit März 2013 an. Seitdem verantwortet sie die Bereiche Rechnungswesen, Controlling und Risikomanagement.
Flaßhoff hatte auch die Ressorts Recht und Immobilienverwaltung geführt. Diese Aufgaben übernimmt nun Vorstandssprecher Wolfgang Weiler.
Die HUK-Coburg beschäftigt nach eigenen Angaben rund 9.000 Angestellte.
-
Die wichtigsten HR-Events 2025 im Überblick
2506
-
Grieger-Langer und die gefakte Kundenliste
81
-
Wer wird "CHRO of the Year 2025"?
77
-
Sirka Laudon verlässt Axa Deutschland
60
-
Die Kandidatinnen und Kandidaten des CHRO of the Year
54
-
Wie man einen Ruf schädigt: der Fall Cawa Younosi
372
-
Zukunft Personal Europe trotzt der Krise
30
-
Neuer Personalleiter am Universitätsklinikum Würzburg
27
-
HR-Personalwechsel im Juli
27
-
40 HR-Köpfe 2025: Gewinner Management
26
-
Wo liegt die Zukunft der HR-Funktion?
10.10.2025
-
Die Kandidatinnen und Kandidaten des CHRO of the Year
03.10.2025
-
Jörg Staff ist CHRO of the Year 2021
03.10.2025
-
Judith Wiese ist CHRO of the Year 2024
03.10.2025
-
Martin Seiler ist CHRO of the Year 2020
03.10.2025
-
Claudia Viehweger ist CHRO of the Year 2023
03.10.2025
-
Wer wird "CHRO of the Year 2025"?
03.10.2025
-
Frauke von Polier ist CHRO of the Year 2022
03.10.2025
-
HR-Personalwechsel im September
30.09.2025
-
Wie Arbeit dem Menschen dient
25.09.2025