Haufe Online Redaktion
Personalie: Neuer Personalvorstand bei HUK-Coburg
Bild: Huk-Coburg Versicherungsgruppe Sarah Rössler

Sarah Rössler hat vor Kurzem im Vorstand des Versicherungsunternehmens HUK-Coburg das Personalressort zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben übernommen. Sie folgt auf Wolfgang Flaßhoff, der in den Ruhestand gegangen ist.

Rössler (44) gehört dem Vorstand seit März 2013 an. Seitdem verantwortet sie die Bereiche Rechnungswesen, Controlling und Risikomanagement.

Flaßhoff hatte auch die Ressorts Recht und Immobilienverwaltung geführt. Diese Aufgaben übernimmt nun Vorstandssprecher Wolfgang Weiler.

Die HUK-Coburg beschäftigt nach eigenen Angaben rund 9.000 Angestellte.

