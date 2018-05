Peter Kubitscheck Bild: Michelin

Peter Kubitscheck (58) hat vor Kurzem die Leitung des Personalwesens beim Reifenhersteller Michelin am Standort Bad Kreuznach übernommen. Sein Vorgänger Herbert Sklarzyk wechselte in die zentrale Personalabteilung in Karlsruhe.

Sklarzyk hatte in Karlsruhe die Personalleitung für Führungskräfte aller deutschen Michelin Fertigungswerke übernommen.

Kubitscheck ist seit dem Jahr 1979 bei Michelin beschäftigt. Bis 2004 war er in verschiedenen leitenden Funktionen für Technik- und Instandhaltungsbereiche am Standort Bad Kreuznach tätig. In den vergangenen acht Jahren leitete er dort den Fertigungsbereich "Vulkanisation und Reifenendprüfung".