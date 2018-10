Die „MBT Meetingplace“ punktet in diesem Jahr mit inspirierenden Vorträgen und spannenden Keynotes.

Für das Programm konnte Ramona Kühne, die erfolgreichste deutsche Boxerin aller Zeiten, gewonnen werden. Auf ihrem Weg zu den vielen Weltmeisterschaftstiteln hat sie wertvolle Erfahrungen gemacht, die sie jetzt als Rednerin ihrem Publikum nahebringt: Wie gehe ich mit Niederlagen um? Wie motiviere ich mich selbst? Wie überwinde ich Hürden, Hindernisse und Grenzen?

Weitere prominente Keynote Speaker

Wie mit Gamification und Storybranding Erlebnisse für Event-Gäste inszeniert werden können, erfahren die Teilnehmer des MBT Meetingplace von Gregor Jasch. Als Experte für Intuition, Kreativität und Inszenierung im Business spricht er über Intuition als Erfolgsfaktor. Mit Irina Graf präsentiert die Messe eine weitere Keynote-Speakerin. Die Gründerin von „The Mice Blog“ arbeitet mit Destinationen und Agenturen an verschiedenen Influencer-Marketing-Kampagnen – und will ihre Erfahrungen mit den anwesenden Event-Planern teilen. Last but not least wird auch ein echter Präsentationsexperte auftreten. Jonas Keller, Geschäftsführer und Co-Inhaber der Explain GmbH, entwickelt Bühnenauftritte für erfolgreiche Topmanager – von Adidas bis Porsche. Alle vier Keynote-Speaker treten sowohl am 20. November in Frankfurt als auch am 27. November in München auf.