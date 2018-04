Manfred Magnus Bild: Stefan Marchhart

Der Software-Hersteller Copa-Data hat Manfred Magnus vor Kurzem die Leitung für das HR-Management übertragen. Diese Stelle wurde neu geschaffen.

Magnus (54) berichtet an die Geschäftsleitung. Copa-Data beschäftigt weltweit rund 160 Mitarbeiter, die Hälfte davon am Stammsitz in Salzburg.

Er kommt von der Wiberg GmbH, wo er ab dem Jahr 2003 bis jetzt Leiter des Personalmanagements war. Davor hatte er die Leitung des Personalmanagements bei der Emco Maier Gmbh inne.