Jörg Engelhardt leitet den Bereich Personal bei myToys

28.01.2013 | Personalie

Jörg Engelhardt

Bild: myToys.de

Die myToys.de GmbH, ein Onlineshop für Spielzeug und Produkte rund ums Kind, hat seit dem 1. Januar einen neuen Bereichsleiter Personal: Jörg Engelhardt begleitet die neu geschaffene Position.

Engelhardt (33) berichtet direkt an die Geschäftsführerin Virpy Richter. Diese zeichnet im Unternehmen für die Themen Personal, Finanzen, Controlling und Auslandsaktivitäten verantwortlich.

Aktuell arbeiten mehr als 630 Mitarbeiter für das in Berlin ansässige Unternehmen, das zur Hamburger Otto Group gehört. Engelhardt wird künftig den Bereich Human Resources weiterentwickeln und steuern. Zuvor schon war er in verschiedenen Branchen in leitenden Positionen im Personalbereich tätig.