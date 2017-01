11.12.2012 | Personalie

Hermann Sendele

Bild: privat

Die Association of Executive Search Consultants (AESC) hat vor Kurzem den "Award for Outstanding Contribution to the Executive Search Profession in EMEA" 2012 verliehen. Mit dem Europäischen Preis ausgezeichnet wurde der Münchner Personalberater Hermann Sendele.

Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Berlin ehrte die Europäische Sektion des weltweiten Branchenverbands AESC Dr. Hermann Sendele für seinen außergewöhnlichen Beitrag für die Executive Search Branche in Europa. AESC-Präsident Peter Felix würdigte dessen Lebenswerk als "eine der größten Erfolgsgeschichten in der europäischen Personalberatung.

Sendele war im Jahr 1988 in den Executive Search gewechselt. Er war unter anderem bei Mülder & Partner sowie Spencer Stuart tätig, bevor er im Jahr 2003 Board Consultant International mitgründete.