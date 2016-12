Guido Malzkorn ist HR-Vize bei Repower Systems

24.07.2012 | Personalie

Guido Malzkorn

Bild: (c) Uwe Noelke

Dr. Guido Malzkorn ist seit Kurzem als Senior Vice President Human Resources bei Repower Systems in Hamburg tätig. Er folgt auf Andreas Kafka.

Malzkorn (53) berichtet in seiner neuen Funktion direkt an den CEO Andreas Nauen. Er war zuvor Executive Vice President Human Resources bei der FTE Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in Ebern (Bayern). Repower ist Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Windenergieanlagen. Derzeit sind beim Hamburger Unternehmen rund 3.000 Mitarbeiter beschäftigt.