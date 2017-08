Judith Kederer Bild: Capco

Die Unternehmensberatung Capco hat Judith Kederer als neue Personalchefin für Kontinentaleuropa an Bord geholt. Die HR-Expertin ist für alle Aufgaben im Bereich Employer Branding, Personalwesen und Recruiting zuständig, die im Bereich "Human Capital" gebündelt sind.

Kederer (41) wird vom Standort Frankfurt aus mit ihrem Team die Personalaktivitäten und -planung von Capco für Kontinentaleuropa zentral steuern. Vor ihrem Wechsel zu Capco war sie 15 Jahre für Accenture in den Bereichen HR und Recruiting tätig - zuletzt leitete sie das HR Service Management in der DACH-Region.

Einer der Schwerpunkte der Arbeit von Kederer wird die Rekrutierung von neuen Mitarbeitern sein. Capco will in diesem Jahr in Deutschland rund 100 neue Mitarbeiter auf allen Ebenen einstellen. Weltweit will das Unternehmen im laufenden Jahr über 500 neue Stellen schaffen.