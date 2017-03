Bhend leitet den Bereich Human Resources bei Rasco

23.01.2013 | Personalie

Patricia Bhend

Bild: Rasco GmbH

Patricia Bhend (46) ist seit Kurzem Leiterin Human Resources Management beim Technologieunternehmen Rasco. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Kolbenmoor (bei München).

Bhend (46) berichtet in der neu geschaffenen Positionen an Alexander Waldauf, der Geschäftsführer des Halbleiterherstellers Rasco GmbH. Zuvor war sie unter anderem bei der Multitest elektronische Systeme GmbH (Rosenheim) in verantwortlichen Positionen tätig, zuletzt als Senior Consultant HR.