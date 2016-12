Über den zukünftigen Weg der betrieblichen Altersvorsorge wird seit Jahren in Brüssel diskutiert. Vorschläge für eine Richtlinie zur Übertragbarkeit von bAV-Ansprüchen scheiterten bislang, wie andere Ideen auch. Jetzt will die EU-Kommission alle Ansammlungen privaten Kapitals krisensicher machen, also auch die bAV. Werden diese Ideen umgesetzt, so steht die BAV vor dem Aus, befürchtet Klaus-Dieter Sohn vom Centrum für Europäische Politik.Weiter