Agentur Edelmann mit neuem HR Director

01.11.2012 | Personalie

Hannah Rathgeber

Bild: Edelmann

Hannah Rathgeber ist seit Kurzem HR Director bei der Agentur Edelmann in Deutschland. Die Position wurde neu geschaffen. Sie kommt von DDB Tribal.

Die 39-Jährige berichtet an den Chief Executive Officer Germany Susanne Marell, die in dieser Funktion Cornelia Kunze abgelöst hat. Die Edelmann GmbH ist die deutsche Tochter der weltweit tätigen PR-Firma Edelmann und beschäftigt 160 Mitarbeiter an vier Standorten.