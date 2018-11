Das Bundesarbeitsministerium hat das Qualifizierungschancengesetz auf den Weg gebracht, das Mitarbeitern erstmals ein Recht auf Weiterbildungsberatung einräumt und über eine Milliarde Euro für Weiterbildung bereitstellt. Nach der ersten Lesung im Bundestag fordert Ariane Reinhart, CHRO Continental, Nachbesserungen.

Das Bundesarbeitsministerium hat das Qualifizierungschancengesetz auf den Weg gebracht, das Mitarbeitern erstmals ein Recht auf Weiterbildungsberatung einräumt und über eine Milliarde Euro für Weiterbildung bereitstellt. Nach der ersten Lesung im Bundestag fordert Ariane Reinhart, CHRO Continental, Nachbesserungen.

Die Bundesregierung hat die Dramatik des digitalen Strukturwandels erkannt, zumindest die Autoren des Bundesarbeitsministeriums, die die Begründung für das neue „Qualifizierungschancengesetz“ formuliert haben. Der Anteil der Jobs, die durch neue Technologien ersetzt werden können, habe sich in den letzten drei Jahren von 15 und 25 Prozent erhöht. Bei Fertigungsberufen liege die Substituierbarkeit durch Maschinen bei bis zu 83 Prozent, so die Analyse, die sich auf Studien des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gründet. Der Schlüssel für die Bewältigung des digitalen Strukturwandels liegt, darüber sind sich Politik und Wirtschaft einig, in der Qualifizierung der Mitarbeiter. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat nun mit dem Qualifizierungschancengesetz ein erstes Vorhaben auf den Weg gebracht, das neue Wege einschlägt. Jeder sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bekommt das Recht, sich bei der Agentur für Arbeit über Weiterbildung beraten zu lassen. Die Begründung für die grundlegende Neuausrichtung der Agentur für Arbeit lautet: „Die Beratung kann dazu beitragen, frühzeitig und präventiv die Beschäftigungsfähigkeit der oder des Einzelnen zu verbessern, präventiv dem Eintritt und der Verfestigung von Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken sowie Anpassungs- und Qualifizierungsbedarfe dem Betrieb transparent zu machen.“

Beschäftigungsfähigkeit als Ziel

Ein völlig neuer Kurs wird auch bei der Förderung von Weiterbildung eingeschlagen. Während bislang vor allem Arbeitssuchende für neue Tätigkeiten „umgeschult“ wurden und werden, sollen jetzt auch Weiterbildungen gefördert werden, die in die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmern einzahlen. Im Gesetzentwurf heißt es dazu: „Die Weiterbildungsförderung für Beschäftigte wird unabhängig von Ausbildung, Lebensalter und Betriebsgröße ermöglicht und damit weiter geöffnet, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die berufliche Tätigkeiten ausüben, die durch Technologien ersetzt werden können, in sonstiger Weise von Strukturwandel betroffen sind oder eine Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben, eine Anpassung und Fortentwicklung ihrer beruflichen Kompetenzen zu ermöglichen.“ Das Konzept der Employability, das vor 20 Jahren entwickelt wurde und vom HR-Verband Selbst GmbH (Thomas Sattelberger, Heinz Fischer, Werner Then) in den Markt getragen wurde, wird damit Kriterium für die Förderpolitik in der Weiterbildung.

Die fünf Förderkriterien

Die Bundesregierung will vermeiden, dass sich Betriebe ihre Weiterbildungsaktivitäten künftig aus staatlichen Fördermitteln mitfinanzieren lassen. Das ist nachvollziehbar. Deshalb hat sie fünf Kriterien an die förderungswürdige Weiterbildung formuliert. Arbeitnehmer können im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses durch volle oder teilweise Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert werden, wenn

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden, die über ausschließlich arbeitsplatzbezogene kurzfristige Anpassungsfortbildungen hinausgehen, der Erwerb des Berufsabschlusses, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, mindestens vier Jahre zurückliegt, die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in den letzten vier Jahren vor Antragsstellung nicht an einer mit öffentlichen Mitteln geförderten Weiterbildung teilgenommen hat, die Maßnahme außerhalb des Betriebes, dem sie angehören, durchgeführt wird und mehr als vier Wochen dauert und die Maßnahme und der Träger der Maßnahme für die Förderung zugelassen sind.

Finanzielle Beteiligung der Arbeitgeber ist notwendig

Die Vergabe der Fördermittel wird bei den Arbeitnehmern daran geknüpft, dass sich die Arbeitgeber finanziell beteiligen. Bei Arbeitgebern zwischen zehn und 250 Beschäftigten muss der Arbeitgeber 50 Prozent der Kosten tragen, bei Betrieben über 250 Beschäftigten sogar 75 Prozent. Für Schwerbehinderte oder Arbeitnehmer über 45 Jahren kann in Betrieben mit bis zu 250 Beschäftigten der Arbeitgeberzuschuss entfallen.

Kritik vom Personalvorstand

Nach der ersten Lesung des Qualifizierungschancengesetzes, die am 19. Oktober stattfand, fordert Ariane Reinhart, CHRO bei Continental, Nachbesserungen. Sie begrüßte ausdrücklich den eingeschlagenen Weg, den digitalen Strukturwandel durch staatliche Förderung der Weiterbildung zu begleiten, verlangt aber konkrete Änderungen. „Es darf nicht sein, dass nur Weiterbildungen gefördert werden, die außerhalb des Betriebs stattfinden. Dies widerspricht jeglicher Erfahrung mit Lerneffektivität. Effizientes Lernen funktioniert am besten im Betrieb selbst, weil sich dort die Lernerfolge durch den Praxisbezug schneller einstellen und die Mitarbeiter entsprechend motiviert sind“, erklärte Reinhart. „Gerade für lernentwöhnte Mitarbeiter hat das praxisorientierte, prozesshafte Lernen die größten Erfolgsaussichten.“

Auch die Staffelung der Förderung nach Unternehmensgröße stellte Reinhart infrage. „Weiterbildung muss zielgerichtet sein. Nur Unternehmen, die eine strategische Personalplanung für die nächsten fünf Jahre haben und damit genau wissen, wie viele Mitarbeiter mit welchen Kompetenzen wann und wo benötigt werden, sollten die Förderung erhalten. So ist sichergestellt, dass das Geld der Beitragszahler auch zielführend investiert wird.“

Bessere Verzahnung von Theorie und Praxis

Die bessere Verzahnung von Theorie und Praxis wünscht sich Reinhart für das geplante Qualifizierungschancengesetz. „Um Beschäftigte gezielt auf die zukünftigen Anforderungen in ihrem Beruf vorzubereiten, sollte das Lernen wie auch in der dualen Ausbildung im Prozess stattfinden und nicht nur über einen längeren Zeitraum außerhalb der Arbeitsumgebung. An dieser Stelle ist der Gesetzgeber gefordert, seinen Entwurf flexibler zu gestalten und auch die Weiterbildung im betrieblichen Kontext förderfähig machen“, so Reinhart. „Wir unterstützen die Initiative und sind überzeugt, dass wir mit unseren Anpassungsvorschlägen eine zielführende Lösung für den Wirtschaftsstandort Deutschland bieten.“

>> Den Regierungsentwurf zum Qualifizierungschancengesetz finden Sie hier.