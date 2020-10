bKV das gesunde Personalinstrument

Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) wird in den letzten Jahren zu einem immer gefragteren Personalinstrument. Auch das Bildungsunternehmen „alfatraining“ bietet seinen Mitarbeitern seit kurzem eine bKV der Allianz. Warum? Das Unternehmen teilt seine Erfahrungen mit dem „gesunden Extra“.

Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) wird in den letzten Jahren zu einem immer gefragteren Personalinstrument. Auch das Bildungsunternehmen „alfatraining“ bietet seinen Mitarbeitern seit kurzem eine bKV der Allianz. Warum? Das Unternehmen teilt seine Erfahrungen mit dem „gesunden Extra“.

Aber von vorne: Bei einer bKV handelt es sich eigentlich um eine klassische Zusatzversicherung, z. B. für eine bessere Absicherung beim Zahnarzt oder Zuzahlungen zu einer Brille. In der Regel zahlt der Arbeitgeber die Absicherung – entweder für einen Teil der Beschäftigten, wie z. B. ab einer bestimmten Dienstzugehörigkeit, oder sogar für alle Mitarbeiter. Dadurch entfallen die üblichen Gesundheitsfragen und Wartezeiten. So können alle Mitarbeiter abgesichert werden – unabhängig von ihrem Gesundheitsstatus. Für Arbeitnehmer ist das ein Vorteil, den sie im Rahmen einer normalen Zusatzversicherung nicht bekommen können. Somit trägt die bKV dazu bei, dass Mitarbeiter motivierter und zufriedener mit ihrem Arbeitgeber sind. Ein weiterer Vorteil: Unternehmen mit einer bKV können sich im Wettbewerb um die besten Talente positiv von der Konkurrenz abheben. Im Rahmen des Sachbezuges ist die bKV seit diesem Jahr bis zu 44 Euro auch steuer- und sozialversicherungsfrei. Auch bei dem deutschlandweit agierenden Weiterbildungsunternehmen „alfatraining Bildungszentrum GmbH“ spielt das Thema Gesundheit eine große Rolle: Die Einführung einer bKV war lange schon ein Ziel der Geschäftsleitung. Die Wahl fiel auf die bKV der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG, da hier wirklich alle Vorerkrankungen abgesichert sind. Im Folgenden gibt das Unternehmen einen Einblick in die wichtigsten Gründe und Erfahrungen.

Was war entscheidend bei der Wahl der bKV und ihrer Leistungsbausteine?

Als ein Unternehmen mit flachen Hierarchien arbeiten wir auf Augenhöhe miteinander. Dementsprechend wollen wir auch unsere soziale Verantwortung wahrnehmen. Besonders wichtig war daher, dass sich die Mitarbeiter nicht an den Kosten für die bKV beteiligen müssen. Als es um die konkrete Auswahl der Bausteine ging, überlegte die Geschäftsleitung zusammen mit der Personalabteilung von welchen Leistungen die Mitarbeiter direkt profitieren können. Den größten Nutzen haben wir dabei in den Tarifen Sehhilfe, Vorsorge, Heilpraktiker, Zahnbehandlung und ZahnersatzBest gesehen.

Wie haben die Mitarbeiter auf die bKV reagiert?

Zur Einführung am 01. Mai 2020 gab es eine große Videokonferenz mittels der eigens entwickelten Videokonferenzplattform alfaview®, gemeinsam mit den über 100 Standorten. Die Geschäftsleitung erklärte die bKV und die Zustimmung der Mitarbeiter war gleich groß. In der kurzen Zeit seitdem bestätigt sich das sogar immer mehr: Die bKV wurde sehr gut angenommen und es haben auch schon erste Kollegen Gesundheitsleistungen in Anspruch genommen, die sie früher eher mal aufgeschoben hätten.

Wie reagieren Bewerber auf die bKV?

Wir machen allgemein die Erfahrung, dass Bewerber heute sehr darauf achten, welche Zusatzleistungen ihr möglicher Arbeitgeber bietet. Wenn wir dann eine bKV anbieten können, verschafft uns das natürlich ein Plus – das bestätigen auch die sehr positiven Reaktionen der Bewerber!