Grubenunglück in Kali-Bergwerk

02.10.2013 | Tödlicher Arbeitsunfall

Grubenunglück in Thüringen: starke Staubentwicklung auch über Tage

Bild: Haufe Online Redaktion

Bei einem Grubenunglück in einem Kali-Bergwerk in Unterbreizbach in Thüringen kamen 3 Bergleute ums Leben.

Am frühen Morgen sind die Leichen der verunglückten Bergleute in Unterbreizbach in Thüringen geborgen worden. Die Männer starben gestern bei einer heftigen Gasexplosion.

Es entstand eine enorme Druckwelle, außerdem wurde eine große Menge Kohlendioxid freigesetzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Auch Experten vom Bergamt sind an der Unglücksstelle.

Die Getöteten waren 24, 50 und 56 Jahre alt. Die Explosion ereignete sich nach einer Routinesprengung. In der Grube wird Kali abgebaut.