05.05.2014 | Knigge im Beruf

Manches Telefonat muss warten.

Bild: Haufe Online Redaktion

Wer mit seinem Handy laut und deutlich in der Öffentlichkeit Geschäftstelefonate führt, handelt fahrlässig. Denn Kundennamen, Geschäftspartner und andere Interna sind vertraulich und müssen auch so behandelt werden.

"Statt an belebten Orten umso lauter und deutlicher in das Handy zu sprechen, empfiehlt es sich, an einen ruhigeren Platz zu wechseln und die Stimme zu senken", sagt Karriere-Coach Carolin Lüdemann aus Flein. "Viele Menschen benehmen sich beim Telefonieren in der Öffentlichkeit, als ob sie allein wären." Aber Gespräche in der Öffentlichkeit seien alles andere als anonym.

Mindestmaß an Diskretion bei Geschäftstelefonaten mit dem Handy

Gerade die Namen bekannter Unternehmen lassen umstehende Personen unwillkürlich hellhörig werden. "Wer im Verdacht steht, unzuverlässig mit vertraulichen Informationen umzugehen, verliert bald das Vertrauen von Kunden und Vorgesetzten", warnt die Karriereberaterin. Ein Mindestmaß an Diskretion sei daher beim Handygebrauch im Zug, im Restaurant oder auf der Straße Pflicht.

Geschäftstelefonate mit dem Handy nicht in aller Öffentlichkeit

Außerdem könne man den Gesprächspartner darauf hinweisen, dass man sich in der Öffentlichkeit befindet und nicht frei reden kann. "Halten Sie das Telefonat kurz - auch, um die Geduld der Menschen in Ihrer Umgebung nicht über Gebühr zu strapazieren."

Stoßen Sie ihren Gesprächspartner nicht vor den Kopf

Eine goldene Regel werde besonders häufig verletzt: "Befinden Sie sich zum Zeitpunkt des Anrufs bereits in einem Gespräch, verdient ihr Gegenüber Ihre Aufmerksamkeit, nicht der Anrufer", sagt Lüdemann. Allenfalls die knappe Vereinbarung eines Rückrufs ist okay.

"Einen erwarteten, wichtigen Anruf darf man annehmen, wenn man sein Gegenüber vorab darüber informiert hat." Das gilt selbst während einer Besprechung, allerdings empfiehlt es sich in diesem Fall, das Handy vorher auf Vibrationsalarm zu stellen.