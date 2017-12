Fachbeitrag in Haufe Arbeitsschutz Office Professional: Arbeiten 4.0 aus psychologischer Sicht Die Digitalisierung der Arbeit bringt für Unternehmen und Erwerbstätige erhebliche Änderungen mit sich. Die Veränderungen sind so gravierend, dass von einer neuen Epoche des Arbeitens gesprochen wird, die als Arbeiten 4.0 bezeichnet wird. Begleitet wird dieser Umbruch von einem gesellschaftlichen Wertewandel in Bezug auf die Arbeit. Welche psychischen Auswirkungen auf den arbeitenden Menschen diese 4. industrielle Revolution haben kann, wird im Haufe Fachbeitrag Arbeiten 4.0 aus psychologischer Sicht behandelt.