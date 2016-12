Zu wenig Zeit für gesundes Essen

10.06.2013 | Ernährung am Arbeitsplatz

Gesunde Ernährung sollte einem nicht "Wurst" sein.

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

An jeder Ecke ist ein Lebensmittelgeschäft oder ein Lokal. Kantinen bieten leckeres Mittagessen. Zeitschriften und Bücher sind voll mit Ernährungstipps. Trotzdem ist ein Drittel aller Beschäftigten in Deutschland überzeugt, dass gesunde Ernährung am Arbeitsplatz nicht möglich ist.

Zu wenig Zeit ist einer der Gründe, warum in der Mittagspause nicht gesund gegessen werden kann. Das Problem wird mit Fast Food gelöst. Allein der Begriff wirkt wie ein Problemlöser. Allerdings sind die bevorzugten schnellen Essensangebote - meist auch noch auf die Hand - oft ungesund.

Gesund essen auch unterwegs

Gesunde Angebote im Straßenverkauf sind nicht so verbreitet wie Fritten- und Dönerbuden. Doch man kann sich auch unterwegs gesünder ernähren als mancher denkt. Versuchen Sie doch satt eines Hamburgers oder Döners zum Beispiel mal:

eine Backofenkartoffel mit Quark,

ein asiatisches Gemüsegericht aus dem Wok,

Falafel mit Salat,

Couscous-Salat mit Tomaten und Gurken,

ein Wrap mit Putenfleisch und Salat,

ein Teller Suppe oder Gemüseeintopf mit einem Vollkornbrötchen.

Immer mehr essen täglich außer Haus

Zugenommen hat in den letzten Jahren das Essen außer Haus, auch wenn wir immer noch den Großteil unserer Mahlzeiten in den eigenen 4 Wänden verzehren. Beim Essverhalten spielen bestimmte Faktoren eine Rolle, wie Beispiele aus der Studie „Iss was, Deutschland?“ der Techniker Kasse (TK) zeigen: