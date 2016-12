Immunsystem stärken mit gesunder Ernährung

29.10.2014 | Sicher und geschützt durch Herbst und Winter

Welches Gemüse unterstützt das Immunsystem?

Bild: Haufe Online Redaktion

Erkältungsfrei durch Herbst und Winter, das wär's. Dazu braucht man ein gutes Immunsystem. Das bekommt man durch ausgewogene Ernährung mit den richtigen Vitaminen.

Mit Vitaminshakes oder Nahrungsergänzungsmitteln versucht mancher Berufstätiger derzeit, sich fit zu halten. Ob das hilft? Das richtige Obst und Gemüse stärkt jedenfalls das Immunsystem.

Ernähren sich Arbeitnehmer ausgewogen, werden sie gar nicht erst krank

Gut ist z. B. im Herbst viel Obst und Gemüse zu essen, das reich an Vitamin C ist. Viel Vitamin C ist etwa in Orangen, Pampelmusen oder Mandarinen enthalten, erläutert Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.

Bei Gemüse sei beispielsweise Paprika, Grün- oder Rosenkohl sehr empfehlenswert. "Eine halbe Paprika reicht aus, um den Vitamin-C-Bedarf für einen Tag zu decken", erklärt Gahl. Gut sei weiter, präventiv Vitamin A zu sich zu nehmen. Das ist etwa in Karotten, Spinat sowie Grünkohl enthalten.

Honig hilft durch Herbst und Winter

Wer bereits leicht erkältet ist, sollte im Büro zu Kräutertees greifen, rät Gahl. Thymian helfe bei Husten, Salbei wirke gegen Keime, Kamille beruhige und Minze erleichtere das Atmen. Zum Süßen nehmen Mitarbeiter am besten Honig: Der wirkt antibakteriell und schleimlösend.

