28.07.2014 | Heiserkeit bei Vielsprechern

Vielsprecher müssen sich auf ihre Stimme verlassen können

Bild: Haufe Online Redaktion

Wer beruflich viel sprechen muss, sollte sich genauso aufwärmen wie ein Sportler vor dem Wettkampf. Was beim Sprinter die Dehnübungen sind, ist beim Vielsprecher das Summen.

Lehrer, Verkäufer und Callcenter-Mitarbeiter kennen das Gefühl: Nach einem Tag, an dem sie viel geredet haben, sind sie am Abend heiser. Mancher klagt außerdem im Laufe der Arbeitsstunden über einen trockenen Hals. Dagegen helfe z. B., am Morgen eine Stimmübung zu machen, sagt Prof. Rainer Schönweiler. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie (DGPP).

Summen hilft gegen Heiserkeit bei Vielsprechern

Wenn Beschäftigte vor Dienstbeginn einige Minuten summen, pendelt sich die Stimme tiefer ein. Das strengt die Kehlkopfmuskeln deutlich weniger an, als wenn Beschäftigte in einer sehr hohen Stimmlage sprechen.

Gegen einen trockenen Mund hilft nur eines: immer wieder etwas trinken

"Am besten Wasser, nicht Kaffee oder Tee", rät Prof. Schönweiler. Kaffe oder Tee trockne die Mundschleimhaut weiter aus. Auch auf Kohlensäure im Wasser sollten Beschäftigte verzichten, da sie sonst im Gespräch häufig aufstoßen müssen.

Ursache für die trockenen Schleimhäute ist nicht nur das viele Reden. Auch Aufregung - weil Arbeitnehmer sich z. B. ärgern - trocknet den Mund aus.