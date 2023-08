(1) Die Vorschriften dieses Teils gelten für folgende Stoffe:

1. Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff) (CCl(tief)4),

2. Hexachlorbenzol (HCB),

3. Hexachlorbutadien (HCBD),

4. Trichlormethan (Chloroform) (CHCl(tief)3),

5. Trichlorethen (TRI),

6. Tetrachlorethen (Perchlorethen) (PER),

8. Trichlorbenzol (TCB).

(2) An das Abwasser werden für die Stoffe nach Absatz 1 folgende Anforderungen gestellt:

Herstellungsbereich CHCl3 g/t CCl4 g/t HCB g/t HCBD g/t TRI g/t PER g/t EDC g/t TCB g/t Herstellung von Chlormethan durch Methanchlorierung (einschließlich Hochdruckchlorolyse-Verfahren) und Methanolveresterung 7,5 10 – – – – – – Herstellung von Tetrachlorethen (Perchlorethen) (PER) und Tetrachlormethan (CCI(tief)4) durch Perchlorierung – 2,5 1,5 1,5 – 2,5 – – Herstellung von Hexachlorbenzol und Weiterverarbeitung von Hexachlorbenzol – – 10 – – – – – Herstellung von Tetrachlorethen (Perchlorethen) (PER) und Trichlorethen (TRI) – – – – 2,5 2,5 – – Herstellung von 1,2-Dichlorethan (EDC) – – – – – – 2,5 – Herstellung von 1,2-Dichlorethan (EDC) sowie Weiterverarbeitung und Verwendung, ausschließlich der Herstellung von Ionenaustauschern – – – – – – 5 – Verarbeitung von 1,2-Dichlorethan (EDC) zu anderen Stoffen als Vinylchlorid (VC) – – – – – – 2,5 – Herstellung von Trichlorbenzol (TCB) durch Dehydrochlorierung von HCH und/oder Verarbeitung von TCB – – – – – – – 10 Herstellung und/oder Verarbeitung von Chlorbenzolen durch Chlorierung von Benzol – – – – – – – 0,5

(3) Wird in der wasserrechtlichen Zulassung eine Stofffracht bezogen auf die qualifizierte Stichprobe und bezogen auf den der Probenahme vorausgehenden Abwasservolumenstrom in 24 Stunden festgesetzt, ist bei der Herstellung von Chlormethan durch Methanchlorierung und Methanolveresterung der Frachtwert von 10 an Stelle von 7,5 g/t CHCl3 zugrunde zu legen. Die Anforderungen beziehen sich auf die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Produktionskapazität für die in Absatz 1 genannten Stoffe in 24 Stunden.