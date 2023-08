An der Einleitungsstelle sind die folgenden Parameter mindestens wöchentlich in der 2-Stunden-Mischprobe oder in der qualifizierten Stichprobe zu messen: a) chemischer Sauerstoffbedarf (CSB), b) biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5), c) Ammoniumstickstoff (NH4-N) und d) abfiltrierbare Stoffe.