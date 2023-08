4.3

Schutzabstand bei Verwendung unter Neigungswinkel Beim Verwenden eines pyrotechnischen Gegenstandes für Bühne und Theater der Kategorie T2 unter einem Neigungswinkel ist der nach Formel [1] berechnete Schutzabstand in Abhängigkeit des Neigungswinkels in Neigungsrichtung nach Bild 1 und Formel [3] folgendermaßen zu vergrößern: Bild 1: Schutzabstände bei Verwendung unter Neigungswinkel SW = SA × cos(α) + SR × cos(90° – α) [3] Hierbei sind: SW = resultierender Schutzabstand in m SA = Schutzabstand in Ausstoßrichtung in m SR = Schutzabstand in radialer Richtung in m α = Neigungswinkel von der Horizontalen in Grad In die der Verwendungsrichtung entgegengesetzte Richtung kann der Schutzabstand entsprechend folgender Formel [4] reduziert werden: SW = SR x cos(90° – α). [4] Der Schutzabstand ist nach Formel [2] entsprechend zu erhöhen, falls der Schalldruckpegel an dieser Stelle oberhalb von 120 dB(AI) liegt.