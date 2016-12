10.10.2016 | Wir freuen uns auf Sie

Arbeitsschutz Aktuell 2016: Haufe bietet Lösungen für die Arbeitswelt von morgen

Bild: Haufe Online Redaktion

Am Dienstag, 11.10.2016 öffnen die Tore der Arbeitsschutz Aktuell in der Hamburg Messe. Auch die Haufe Gruppe ist wieder dabei und präsentiert erfolgreiche Lösungen für die Arbeitswelt von morgen.

Haben Sie Ihren Messebesuch der Arbeitsschuz Aktuell in Hamburg am 11.-13. Oktober schon geplant? Machen Sie doch eine Pause am Messestand von Haufe: Sie finden uns am Stand B5A01.

Haufe auf der Arbeitsschutz Aktuell 2016 - erfolgreiche Lösungen für die Arbeitswelt von morgen

Mit einzigartigem Fachwissen zum Arbeitsschutz sowie der intuitiven Lösung zum Vorschriftenmanagement unterstützt Haufe Sie bei Ihrer täglichen Arbeit - mit erfolgreichen Lösungen für die Arbeitswelt von morgen.

Arbeitsschutz Aktuell 2016: Workshop von Haufe zu Resilienz als Erfolgsfaktor

Instrumente zur Resilienzförderung im Unternehmen sind das Thema eines halbtägigen Workshops auf der Arbeitsschutz Aktuell im Oktober 2016 in Hamburg. Der Workshop wird von den Partnern des Forschungsprojekts „Resilire – Altersübergreifendes Resilienz-Management“ ausgerichtet, die die Instrumente im Rahmen dieses Projekts entwickelt und erprobt haben.

Der Workshop findet auf der „Arbeitsschutz aktuell 2016“ am 13. Oktober 2016 von 9.15 – 13.00 Uhr statt. Die Tageskarte kostet 20,00 €. Programm und Anmeldung hier.