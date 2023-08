Das müssen Steuerberater über Amazon FBA und FBM wissen

Der Online-Handel boomt. Allein bei Amazon werden jedes Jahr Waren im Wert von mehreren Milliarden Dollar bewegt. Entsprechend lukrativ ist die Plattform für Anbieter:innen, die ihre Produkte effizient und grenzüberschreitend vertreiben wollen.

Millionen von registrierten Verkäufer:innen weltweit zeigen: Amazon hat sich zu einem der führenden E-Commerce-Marktplätze entwickelt. Insbesondere für Steuerberater eröffnen sich durch die globale Ausrichtung der Plattform interessante Beratungsmöglichkeiten. So haben Händler vor allem bei grenzüberschreitenden Geschäften steuerlichen Beratungsbedarf. Neben Fragen zur Umsatzsteuer stellen auch Dokumentation und Buchführung, internationale Steuerabkommen und Doppelbesteuerungen viele Händler:innen vor Herausforderungen. Professionelle Steuerberatung wird in Zukunft daher stark nachgefragt. Mit einer Amazon Steuerberatung lassen sich aber nicht nur neue Mandant:innen gewinnen, Steuerberater:innen können so auch ein weiteres zukunftsträchtiges Standbein aufbauen.

Zwei Vertriebswege, ein Verkäufer: Amazon FBA und FBM

Allein in Deutschland gibt es Schätzungen zufolge rund 240.000 aktive Händler auf dem Amazon-Marktplatz – und entsprechend großen Bedarf für eine Amazon Steuerberatung. Wer seinen Klient:innen dabei helfen möchte, steuerliche Fallstricke zu vermeiden, muss jedoch einige Besonderheiten und Mechaniken der E-Commerce-Plattform kennen. Insbesondere ist zu beachten, dass Amazon für den Verkauf von Waren zwei Vertriebsmodelle anbietet: FBM (Fulfillment by Merchant) und FBA (Fulfillment by Amazon). Im Folgenden geht es um die Unterschiede zwischen diesen beiden Vertriebswegen und die spezifischen steuerlichen Herausforderungen, mit denen Verkäufer auf beiden Wegen konfrontiert sind.

Beim FBA, Fulfillment by Amazon, übernimmt der Marktplatzbetreiber Amazon Logistik sowie Lagerung, Versand und Kundenservice. Dagegen behält der Verkäufer beim FBM (Fulfillment by Merchant) die Kontrolle: Er ist für die gesamte Abwicklung des Verkaufs selbst verantwortlich, also auch für Lagerung, Versand und Kundenservice. Seine Waren lagert der Händler in diesem Fall in eigenen oder gemieteten Lagerräumen. Wer den den gesamten Verkaufsprozess kontrolliert, ist aber auch dafür verantwortlich, dass die steuerlichen Vorschriften eingehalten werden.

Amazon Steuerberatung: Was auf Steuerberater zukommt

Ob sich jemand für FBM oder FBA entscheidet, hängt oft von individuellen Bedürfnissen und Präferenzen ab. Beide Vertriebswege bieten Vorteile und Nachteile und spezifische steuerliche Herausforderungen. Im Online-Handel lauern die größten Probleme häufig in der Umsatzsteuer. Steuerberater sollten ihre Kund:innen darüber informieren, dass sie möglicherweise Umsatzsteuerregistrierungen in verschiedenen Ländern durchführen müssen, um rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Etwa durch die Lagerung von Waren in internationalen Logistikzentren von Amazon können FBA-Verkäufer automatisch dort steuerpflichtig werden, wo sich diese Lager befinden. Hier ist Fachwissen zu Betriebsstätten-relevanten Steuervorschriften gefragt. Gleichzeitig gilt es, Doppelbesteuerungen zu vermeiden. In diesem Fall sollten Steuerberater ihre Mandanten über internationale Steuerabkommen und Regelungen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung informieren. Nicht zuletzt ist für FBA-Verkäufer eine ordnungsgemäße Dokumentation und Buchführung wichtig. Auch diese Aufgaben sollte eine Amazon Steuerberatung möglichst abdecken.

Etwas anders ist die Situation, wenn man sich für das FBM-Modell entscheidet. Zwar bietet es Verkäufern mehr Flexibilität, da sie für Lagerung, Verkaufsprozess, Retourenmanagement und Kundenservice selbst verantwortlich sind, aber auch hier müssen im grenzüberschreitenden Handel landesspezifische Steuervorschriften beachtet werden. Je nach Standort der eigenen Lager sowie des Ziellandes, in das die Waren exportiert werden, können Verkäufer steuerpflichtig werden. Eine Amazon Steuerberatung kann auch hier insbesondere bei Umsatzsteuerregistrierung, der Dokumentation, der Buchführung und der Einhaltung der steuerlichen Vorschriften unterstützen.

Verkauf bei Amazon: OSS und Lieferschwellen beachten

Werden Waren auf dem Marktplatz Amazon verkauft, müssen Händler die sogenannte One-Stop-Shop-Regelung (OSS) und die Lieferschwelle beachten. Seit dem 1. Juli 2023 gilt eine einheitliche Lieferschwelle von 10.000 Euro für alle Lieferungen innerhalb der EU. Wird diese Lieferschwelle überschritten, müssen alle darüberhinausgehenden Lieferungen im jeweiligen Bestimmungsland versteuert werden. Entsprechend müssen sich Händler dort für die Umsatzsteuer registrieren lassen und die entsprechenden Steuererklärungen abgeben.

Die OSS-Regelung der EU soll die Mehrwertsteuererklärungen für den grenzüberschreitenden Verkauf von Waren und Dienstleistungen vereinfachen. Allerdings ist die OSS-Regelung nicht immer einfach, wenn sie korrekt angewendet werden soll. Außerdem ist sie nicht für alle Lieferungen einsetzbar. Hier sind Erfahrung und steuerliche Expertise gefragt: Steuerberater die Händler bei der korrekten Abwicklung von Umsatzsteuererklärungen und -zahlungen entscheidend unterstützen.

Ebenso kann eine Amazon Steuerberatung international agierenden Händlern helfen, die Lieferschwelle zu überwachen und rechtzeitig die erforderlichen Schritte einzuleiten, damit die Umsatzsteuerpflichten erfüllt werden. Aber Achtung: Die steuerlichen Vorschriften im Zusammenhang mit OSS und Lieferschwellen können sich schnell ändern, beispielsweise gab es im Sommer 2021 eine grundlegende Änderung. Steuerberater müssen daher über neue Entwicklungen und Gesetzesänderungen auf dem Laufenden bleiben. Nur durch proaktive Beratung und rechtzeitige Anpassung an neue Regelungen können sie steuerliche Risiken der Mandanten dauerhaft minimieren.

Software-Lösungen für die Amazon Steuerberatung

In der digitalen Transformation sind Steuerberater nicht nur auf ihre Expertise angewiesen, sondern sie können auch auf zahlreiche Hilfsmittel zurückgreifen, die sich insbesondere bei komplexen und zeitaufwendigen Fragestellungen als hilfreich erweisen. So können Softwarelösungen dabei helfen, den Überblick über die Finanzen und die steuerlichen Aspekte der Amazon-Händler zu behalten. Es gibt eine Vielzahl von Buchhaltungs- und Steuersoftware, die speziell für E-Commerce geeignet sind. Solche Lösungen enthalten häufig Funktionen, um Transaktionen automatisch zu erfassen, Umsatzsteuererklärungen zu erstellen oder Geschäftsdaten zu analysieren.

So bietet beispielsweise amainvoice eine OSS, vorbereitende FiBu und VAT-Compliance für Verkäufer bei Amazon Marketplace. Billbee vereint Lagerbestand, Logistik und Buchhaltung in einem Tool und Lexoffice ermöglicht es unter anderem, die Buchhaltung an Amazon FBA & FBM anzubinden. Da ein Handel auf Amazon oft komplexe steuerliche Anforderungen mit sich bringt, kann es sinnvoll sein, den Mandanten Compliance-Checklisten an die Hand zu geben, um die steuerliche Beratung zu strukturieren und sicherzustellen, dass alle erforderlichen Maßnahmen umgesetzt werden. Neben einer kontinuierlichen Recherche zu aktuellen steuerrechtlichen Entwicklungen helfen auch Netzwerke und Fortbildungen den Steuerberatern dabei, eine Amazon Steuerberatung auf dauerhaft hohem Niveau anzubieten und sich in diesem Gebiet mit ihrer Expertise zu positionieren.