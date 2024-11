Personal Branding auf LinkedIn für Steuerberater

Stellen Sie sich vor, Sie suchen auf LinkedIn nach einem Steuerberater: Das erste Profil, das Sie finden, ist neutral und wenig ansprechend, gefüllt mit den üblichen Kanzleidaten. Sie scrollen weiter und stoßen auf ein anderes Profil – ein persönliches, das Geschichten erzählt, Einblicke in den Arbeitsalltag gibt und die Werte des Steuerberaters vermittelt. Diese persönlichen Einblicke schaffen Vertrauen und ziehen Menschen an – genau das ist der Kern von Personal Branding.

Was ist Personal Branding?

Personal Branding bezeichnet den strategischen Aufbau und die Pflege einer persönlichen Marke. Es geht darum, die einzigartigen Fähigkeiten, Werte und Erfahrungen einer Person sichtbar zu machen und so Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei der Zielgruppe aufzubauen. Im Kern ist Personal Branding die Kunst, sich selbst als Marke zu positionieren, die sowohl fachlich als auch menschlich überzeugt.

Warum ist Personal Branding für Steuerberater wichtig?

Für Steuerberater ist Personal Branding eine hervorragende Möglichkeit, sich als kompetenten und vertrauenswürdigen Partner zu präsentieren, der sowohl fachlich überzeugt als auch menschlich greifbar ist. Im Fokus steht dabei immer die Person. Denn: Menschen interagieren lieber mit Menschen als mit einem gesichtslosen Kanzleiprofil. Ein persönliches Profil mit einem freundlichen Foto und individuellen Informationen schafft eine menschliche Verbindung, die Vertrauen fördert.

Persönliche Profile erzielen zudem eine höhere Engagement-Rate. Das bedeutet, Beiträge und Kommentare von Einzelpersonen werden häufiger gelesen, gelikt und geteilt als Unternehmens- oder Kanzleiprofile, da persönliche Geschichten und Meinungen authentischer und zugänglicher wirken. Mandanten möchten wissen, wer hinter den Zahlen und Ratschlägen steht. Ein persönliches Profil ermöglicht es ihnen, die Person kennenzulernen, die ihre steuerlichen Angelegenheiten betreut. Durch persönliche Beiträge können Steuerberater Einblicke in ihre Arbeitsweise, Werte und Expertise geben, was nicht nur das Interesse bei Mandanten weckt, sondern auch als Hebel im Fachkräftemangel dient, um neue Talente auf die eigene Kanzlei aufmerksam zu machen.

Personal Branding auf LinkedIn: 8 Tipps für Steuerberater

LinkedIn bietet Steuerberatern eine hervorragende Plattform, um sich zu vernetzen, ihre Expertise zu zeigen und neue Mandanten oder Talente für die eigene Kanzlei zu gewinnen. Mit den folgenden Tipps können Sie Ihre Präsenz auf LinkedIn optimieren und Ihre Ziele effektiv erreichen.

Tipp 1: Ziele und Content-Strategie festlegen

Bevor Sie ein Profil anlegen und munter drauf los posten, sollten Sie sich zunächst Gedanken über Ihre Ziele machen. Was möchten Sie mit Ihrem Profil erreichen? Ziele könnten sein:

Mehr Reichweite generieren

Ein Netzwerk aufbauen

Engagement verstärken

Conversions generieren

Neue Mandanten gewinnen

Neue Talente gewinnen

Aus Ihren Zielen sollten Sie eine Content-Strategie ableiten. Stellen Sie sich dazu folgende Fragen:

Welche Themen zahlen auf mein Ziel ein?

Welche Formate möchte ich nutzen (Video, Text, Grafik, Fotos, eigene Formate)

Wie häufig und zu welchen Zeiten möchte ich posten?

Welche Zielgruppe möchte ich erreichen?

Welche Keywords und Hashtags sind relevant für meine Branche?

Sobald Sie Ihre Ziele und eine Strategie entwickelt haben, können Sie Ihren LinkedIn-Account anlegen.

Tipp 2: Profilfoto und Hintergrundbild auswählen

Laden Sie ein freundliches Profilfoto von sich hoch. Sie sollten auf diesem Foto gut erkennbar sein. Vermeiden Sie ablenkende Elemente wie Sonnenbrillen oder Hüte. Ergänzen Sie Ihr Profil durch ein ansprechendes Hintergrundbild und achten Sie darauf, dass Ihr Profil vollständig ausgefüllt ist.

Tipp 3: Regelmäßigkeit ist der Schlüssel

Ein sporadisches Posting wird Ihnen nicht die gewünschte Sichtbarkeit bringen. Phasen, in denen Sie vier bis fünf Beiträge in einer Woche posten und danach drei Monate nichts von sich hören lassen, werden Ihre Ziele ebenfalls nicht unterstützen. Posten Sie regelmäßig und setzen Sie sich dabei realistische Ziele. Gerade zu Beginn ist es wichtig, sich nicht zu überfordern. Starten Sie beispielsweise mit einem Beitrag pro Woche und steigern Sie sich dann langsam.

Tipp 4: KI-Tools als Hilfsmittel nutzen

Zum Verfassen oder Optimieren Ihrer Beiträge können Sie KI-Tools verwenden. Neben ChatGPT gibt es eine Reihe weiterer KI-Tools wie beispielsweise DeepL Write oder Perplexity. Sie können Ihren Post-Text eingeben und sich weitere (optimierte) Varianten ausgeben oder gar neu schreiben lassen. Auch, um auf Ideen für Postings zu kommen, können Sie KI-Tools um Rat fragen.

Tipp 5: Beiträge analysieren und optimieren

Analysieren Sie Ihre Beiträge, um herauszufinden, was gut und was weniger gut funktioniert hat. Experimentieren Sie mit verschiedenen Formaten und Themen, um herauszufinden, was am besten funktioniert. Legen Sie Key Performance Indicators (KPIs) fest. Das sind messbare Werte, die zeigen, wie effektiv Sie Ihre festgelegten LinkedIn-Ziele erreichen.

Sie können z. B. Folgendes betrachten:

Beitragslänge: Kommen kurze oder längere Beiträge besser an?

Emojis: Hat die Anzahl der Emojis Einfluss auf Ihre KPIs?

Timing: Welche Wochentage und / oder Uhrzeiten haben Einfluss auf ihre KPIs?

Formate: Welche Formate (Text, Video, Grafik, Fotos, Carousel) kommen gut an?

Themen: Welche Themen kommen gut an?

Nutzen Sie LinkedIn-Analytics, um die Performance Ihrer Beiträge zu messen. Wichtige KPIs sind:

Impression (Gibt an, wie oft ein Beitrag für mindestens 0,3 Sekunden angeschaut wurde)

Likes

Kommentare

Shares (Gibt an, wie oft ein Beitrag geteilt wurde)

Diese Metriken helfen Ihnen zu verstehen, welche Inhalte gut ankommen und welche nicht.

Tipp 6: Netzwerk aufbauen

LinkedIn ist eine Netzwerk-Plattform. Nutzen Sie die Plattform auch, um ihr Netzwerk aufzubauen. Nutzen Sie dazu die Suchfunktion, um relevante Kontakte in Ihrer Branche zu finden. Filtern Sie nach Standort, Berufsbezeichnung und anderen Kriterien, um gezielt potenzielle Mandanten, Mitarbeitende oder Kooperationspartner zu identifizieren. Ein gut gepflegtes Netzwerk erhöht Ihre Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit.

Tipp 8: Aktiv interagieren: liken, teilen, kommentieren

Liken, kommentieren und teilen Sie Beiträge von anderen Nutzern. Dies erhöht nicht nur Ihre Sichtbarkeit, sondern zeigt auch Engagement und Interesse an Ihrer Community. Durch regelmäßige Interaktionen können Sie Beziehungen aufbauen und sich als aktives Mitglied Ihrer Branche positionieren.

Personal Branding auf LinkedIn ist eine langfristige Investition, die sich auszahlen kann. Mit einem überzeugenden Profil, einer klaren Content-Strategie und regelmäßiger Interaktion können Steuerberater ihre Sichtbarkeit erhöhen, Vertrauen aufbauen und neue Mandanten sowie Mitarbeitende gewinnen. Bleiben Sie authentisch und schildern Sie sowohl die positiven als auch die herausfordernden Aspekte Ihres Arbeitsalltags. Authentische Einblicke schaffen Vertrauen und Glaubwürdigkeit.





Lesen Sie auch:

Interview: „Social Media ist ein wirkungsvolles Recruiting Instrument“