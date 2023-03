Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern

Autoren: Dr. Matthias Modrzejewski ist Richter an einem Verwaltungsgericht. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Tübingen und Heidelberg war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Steuerrecht der Universität zu Köln, am Bundesverfassungsgericht und Rechtsanwalt bei einer internationalen Großkanzlei.

Gary Rüsch Dr. Gary Rüsch ist Steuerberater. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Köln und Düsseldorf war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Steuerrecht der Universität zu Köln. Abstrakte grundgesetzliche Vorgaben für steuerliche Sachverhalte werden anhand von Beispielen und Fällen transparent und anschaulich in ihrem Buch "Verfassungsrechtliche Grundlagen des Steuerrechts" erklärt.