Spannende Vorträge von hochkarätigen Experten erwarten Sie auf der Münchner Steuerfachtagung. Bild: SH-Vector/phoelix/shutterstock.com

Am 21. und 22. März 2018 findet in München die 57. Münchner Steuerfachtagung statt. Neben den zahlreichen Fachvorträgen und dem Austausch mit Kollegen sollten Sie sich auch einen Besuch am Haufe-Stand nicht entgehen lassen.

Und das erwartet Sie bei uns:

Gemeinsamer Austausch und Get-together am Haufe-Stand

Expertenwissen: Lernen Sie die Vorteile der verlagsübergreifenden Recherche-Plattform kennen und vernetzen Sie Ihr Kanzlei-Know-how mit Fachinformationen von Haufe. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg in die Digitalisierung!

Individuelle Beratung zu unseren Lösungen: Das Haufe Team freut sich auf Ihr Kommen und nimmt sich gerne Zeit für ein persönliches Gespräch.

Schnell sein und Kongress-Karten gewinnen

Gewinnen Sie jetzt eine Kongress-Karte für beide Kongress-Tage. Die Teilnahme ist nur noch bis zum 16. Februar 2018 möglich:

Zum Gewinnspiel

Weitere Informationen zur Fachtagung finden Sie hier.