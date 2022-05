Einkünfte aus der THG-Quote bei Elektromobilität. Steuerrecht

Das Thema der Einkünfte aus der THG-Quote bei Elektrofahrzeugen kann sowohl den unternehmerischen als auch den privaten Bereich betreffen. Gerade im privaten Bereich bestehen derzeit aber noch viele Unsicherheiten bezüglich der korrekten steuerlichen Würdigung.

Begriff der THG-Quote und Funktionsweise

Der Begriff der THG-Quote steht für Treibhausgasminderungsquote. Unternehmen, die fossile Energieträger in Verkehr bringen (sog. quotenverpflichtete Unternehmen), also vor allem Mineralölkonzerne, sind verpflichtet, die dadurch verursachten Treibhausgasemissionen im Rahmen der CO2-Belastung durch den sog. THG-Quotenhandel zu kompensieren.

Der Prozentsatz der Minderung steigt jedes Jahr weiter an. Hierdurch sollen diese Unternehmen angeregt werden, im Rahmen der Energiewende in emissionsärmere Kraftstoffalternativen (z. B. sog. E-Fuels, Wasserstoff oder Anlagen für Erneuerbare Energien) zu investieren. Die THG-Quote ist daher als ein marktbasierendes Klimaschutzinstrument anzusehen.

Möglichkeit einer Quotenerfüllung durch Dritte

Die THG-Quote für ein Unternehmen wird durch einen Referenzwert bestimmt, orientiert an den tatsächlich verursachten Treibhausgasemissionen und dem gesetzlich vorgeschriebenen Prozentsatz der Treibhausgasminderung. Wird die Quote nicht erfüllt, muss das Unternehmen eine Strafe für jede zu viel ausgestoßene Tonne Treibhausgas zahlen.

Neben der Erfüllung der THG-Quote durch das Inverkehrbringen von treibhausgasschonenden Kraftstoffen haben quotenverpflichtete Unternehmen seit 2017 auch die Möglichkeit einer Quotenerfüllung durch Dritte, die über entsprechendes Minderungspotenzial erfüllen. Als Dritte, die über entsprechendes Minderungspotenzial verfügen kommen auch Besitzer von Elektrofahrzeugen in Frage. Begünstigt sind hierbei nur reine Elektrofahrzeuge, also Elektroautos aber auch elektrisch betriebene Zweiräder, die eine Zulassung als Kraftfahrzeug haben. Minderungspotenziale von Hybridfahrzeugen sind ausgeschlossen.

Übertragung von Minderungspotenzial

Für betriebliche und private Elektrofahrzeughalter besteht durch die Änderungen der 38. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) die Möglichkeit zur entgeltlichen Übertragung von Minderungspotenzial auf die THG-Quote verpflichteter Unternehmen. Weitere Details zum rechtlichen Rahmen und zur Antragstellung findet man auf den Internetseiten des Umweltbundesamts.

Die steuerliche Einordnung der Einkünfte aus der THG-Quote sowohl im unternehmerischen als auch im privaten Bereich ist derzeit noch steuerliches Neuland. Von der Finanzverwaltung gibt es hierzu bisher keine Äußerung.

THG-Quotenhandel im unternehmerischen Bereich

Im unternehmerischen Bereich werden reine Elektrofahrzeuge mittlerweile als Dienstwagen und Poolfahrzeuge, Servicefahrzeuge, Lieferwagen, Mietwagen, E-Transporter, E-Lkw sowie E-Bus oder Taxen genutzt. Nach den derzeitigen Marktstrukturen können Unternehmen über spezialisierte Händler ihre THG-Quoten-Potenziale verkaufen. Lediglich bei Unternehmen mit einem größeren Elektro-Fuhrpark und dem entsprechenden Abwicklungswissen dürfte es denkbar sein, dass diese direkt ohne die Zwischenschaltung eines Dienstleisters in eine direkte Beziehung mit dem quotenverpflichteten Unternehmen eintreten.

Ertragsteuerliche und bilanzielle Beurteilung

Die Erlöse aus dem Verkauf der THG-Quote unterliegen als Betriebseinnahme nach § 8 Abs. 1 EStG der regulären Besteuerung in der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und ggf. auch der Gewerbesteuer und zählt im unternehmerischen Bereich dann zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb. Eine Steuerfreiheit der Einnahmen, etwa über § 3 EStG oder auch § 4 KStG ist nicht ersichtlich. Man könnte hier annehmen, dass dem Unternehmen, außer durch einen gesonderten entgeltlichen Erwerb, durch seine THG-Minderungspotenziale keine Anschaffungskosten oder Aufwendungen entstehen. Das Ertragspotenzial durch den Verkauf der THG-Quote ist sozusagen in den Anschaffungskosten und sonstigen Aufwendungen des betrieblichen Fuhrparks bereits immanent vorhanden. Eine gesonderte Bilanzierung der im Unternehmen vorhandenen THG-Potenziale würde dann daher wohl ausscheiden, außer eben im Fall eines gesonderten entgeltlichen Erwerbs des Rechts.

Man könnte allerdings auch zu einer anderen Auffassung dahingehend kommen, dass ein Teil der Anschaffungskosten auch bereits das THG-Minderungspotenzial repräsentiert. Allerdings müsste dies dann auch in irgendeiner Weise in der Preiskalkulation des Herstellers zum Ausdruck kommen. Problem ist hier, dass die THG-Quote jährlich verkauft werden kann und ggf. auch, je nach gesetzlichen Regelungen, künftig Schwankungen unterliegen kann. Schon alleine deshalb dürfte es schwerfallen, tatsächlich einen Teil der Anschaffungskosten des Fahrzeugs jeweils jährlich den Erträgen aus der THG-Quote gegenüberzustellen. Selbst wenn man z. B. eine den Erträgen der THG-Quote entsprechende Kürzung der Anschaffungskosten jährlich vornimmt, hätte man zwar den Ertrag unter dem Strich neutralisiert, dafür aber auch die Bemessungsgrundlage der Abschreibung entsprechend gemindert.

Unter entsprechender Offenlegung in Rahmen der betrieblichen Steuererklärungen steht es dem Unternehmen jedoch frei, hier aufgrund der weithin ungeregelten Situation vorteilhafte Wege zu finden

Umsatzsteuerliche Überlegungen

Im Rahmen der Umsatzsteuer ist davon auszugehen, dass der Verkäufer einer THG-Quote eine sonstige Leistung nach § 3 Abs. 9 UStG im Rahmen der Übertragung eines Rechts erbringt. Eine gesonderte sachliche Steuerbefreiung nach § 4 UStG liegt in diesem Fall nicht vor. Der Ort der sonstigen Leistung bestimmt sich nach den Grundsätzen des § 3a UStG, da in diesem Kontext regelmäßig von einem unternehmerischen Leistungsempfänger auszugehen ist. Im Fall einer in Deutschland steuerpflichtigen Leistung dürfte von der Anwendung des Regelsteuersatzes von derzeit 19 % nach § 12 Abs. 1 auszugehen sein. Der ermäßigte Steuersatz von derzeit 7 % ist nach § 12 Abs. 2 Nr. 7c UStG nur auf die Übertragung von Rechten anwendbar, die unter das UrhG fallen.

THG-Quotenhandel bei Privatpersonen

Für den Verkauf der THG-Minderungspotenziale durch eine Privatperson kommen grundsätzlich verschiedene Tatbestände in Frage. Ein steuerlich irrelevanter Vorgang dürfte nicht anzunehmen sein. Es liegt zwar kein aktives Tun, sondern eher eine Art des "Nichthandelns" vor, da durch den Erwerb des Fahrzeugs keine Treibhausgase produziert werden. Allerdings kann auch ein Unterlassen grundsätzlich zu steuerpflichtigen Einkünften führen, z. B. bei Stillhalteprämien oder Zahlungen für die Nichtgeltendmachung eines Rechts.

Gewerbliche Tätigkeit

Wenn man also von einer grundsätzlich steuerbaren Tätigkeit ausgeht, stellt sich die Frage, in welche Einkunftsart sich die Einkünfte am ehesten und sinnvollsten einordnen lassen. Denkbar wäre, dass durch den jährlichen Verkauf der THG-Quote eine gewerbliche Tätigkeit begründet wird, da insoweit eine Nachhaltigkeit gegeben ist. Auch wird die Tätigkeit mit einer Gewinnerzielungsabsicht betrieben, man tritt im allgemeinen, wirtschaftlichen Verkehr im Rahmen des Verkaufs auf und Selbstständigkeit kann ggf. auch angenommen werden (Zu den grundsätzlichen Voraussetzungen des Gewerbebetriebs: Bitz, in Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht, § 15 EStG Rn. 3ff; Kauffmann, Seppelt, Werthebach, in Frotscher/Geurts, EStG, § 15 EStG Rz. 24 ff.)

Die Rechtsprechung verlangt für einen Gewerbebetrieb darüber hinaus aber auch, dass die Schwelle der privaten Vermögensverwaltung überschritten ist (BFH, Urteil v. 30.7.2003, X R 7/99) Dies dürfte zumindest zweifelhaft sein, zumal es auch ggf. an einem geplanten Handeln fehlen könnte. Der Verkauf der THG-Quote ist lediglich als ein Nebeneffekt der Anschaffung des Fahrzeugs zu sehen und stellt insoweit eher eine langfristige Fruchtziehung dar, was dann eher für eine Art von vermögensverwaltender Tätigkeit spricht.

Die Einkünfte als gewerbliche Tätigkeit anzusehen, bringt zumindest den größten möglichen Verwaltungsaufwand mit sich: Es wäre zunächst ggf. ein Gewerbe anzumelden und auch steuerlich müsste der "Fragebogen zur steuerlichen Erfassung" im Rahmen der Meldung nach § 138 Abs. 1 AO abgegeben werden. Weiterhin müsste im Rahmen der Einkommensteuererklärung die Anlage G sowie eine Anlage EÜR ausgefüllt werden und ggf. müsste von der Option zur umsatzsteuerlichen Kleinunternehmerregelung Gebrauch gemacht werden.

Sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 3 Satz 1 EStG

Denkbar wäre auch, die Einkünfte nach § 22 Nr. 3 Satz 1 EStG zu qualifizieren, diese Norm mit gemeinhin gerne als Auffangnorm für ungeklärte Einkommensthemen herangezogen. Laut BFH kann eine Leistung nach § 22 Satz 1 Nr. 3 EStG jede Art von Tun, Dulden oder Unterlassen beinhalten (BFH, Urteil v. 21.9.2004, IX R 13/02; Lindberg, in Frotscher/Geurts, EStG, § 22 EStG Rz. 165). Hier wären die Einkünfte dann nicht steuerpflichtig, wenn sie im Rahmen der Freigrenze des § 22 Nr. 3 Satz 2 EStG nicht mehr 256 EUR betragen würden. Die bisherigen Werte auf die THG-Quote für die jährlichen Zahlungen liegen je nach Art des Fahrzeugs und Abwickler zwischen 200 EUR und 400 EUR.

Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften

Schließlich wäre es auch noch eine Überlegung, die Einnahmen aus der THG-Quote im privaten Bereich als ein privates Veräußerungsgeschäft nach § 23 Abs. 1 Satz 1 EStG zu betrachten. Man könnte hier den Zeitpunkt der Anschaffung des Fahrzeugs gleichsam als Anschaffungszeitpunkt des Rechts aus der THG-Quote betrachten. Insoweit könnte argumentiert werden, dass lediglich Verkäufe des Rechts innerhalb der 1-Jahresfrist überhaupt als steuerpflichtig zu betrachten sind. Das einmal erworbene Recht wäre dann sozusagen eine Art Stammrecht, welches sich jedes Jahr erneuert.

Selbst wenn man jedes Jahr eine Neuentstehung des Rechts annimmt, wodurch jedes Mal ein steuerpflichtiger Vorgang ausgelöst werden würde, gibt es ggf. noch die steuerfrei Freigrenze für entsprechende Gewinne für alle privaten Veräußerungsgeschäfte in Höhe von 600 EUR nach § 23 Abs. 3 Satz 5 EStG. Generell stellt sich aber auch hier die Frage, ähnlich wie bei den Gewinneinkünften, welche Anschaffungswerte den Erträgen ggf. gegenüberzustellen wären.

Fazit: Finanzverwaltung ist gefragt

Für den unternehmerischen Bereich erscheint die Qualifizierung der Erträge aus dem Verkauf der THG-Quote als steuerpflichtige Betriebseinnahme stimmig; hier gibt es im Rahmen der bilanziellen Auswirkung des Vorgangs im Detail Zweifelsfragen.

Im privaten Bereich ergeben sich mehrere Möglichkeiten, wovon die Annahme der Begründung einer gewerblichen Tätigkeit wohl die ungünstigste sein dürfte, alleine schon wegen des Verwaltungsaufwands. Die Einordnung als Vorgang nach § 22 Nr. 3 Satz 1 EStG erscheint im Vergleich zur Qualifizierung als privates Veräußerungsgeschäft rein dogmatisch betrachtet am sinnvollsten, da der Vorgang hier am klarsten auf den Tatbestand passt. Unabhängig davon hätte § 23 EStG hier natürlich den Vorzug einer höheren Freigrenze und ggf. der 1-Jahresfrist.

Für die rechtssichere Einordnung des Vorgangs ist nun die Finanzverwaltung gefragt, hier klare Richtlinien vorzugeben.