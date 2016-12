18.10.2012 | Top-Thema Das Wohlbefinden steigern

Gestaltung mit kleinem Budget möglich

Problematisch kann es auch für Kanzleigründer werden, die in der Regel mit einem schmalen Budget kalkulieren. Dennoch sollen Büros und Mandantenbereiche nachhaltig solide gestaltet werden.

„Das ist heute kein Problem“, davon ist Barbara Schwaibold vom Verband für Büro-, Sitz- und Objektmöbel e.V. (BSO) überzeugt. „Es gibt inzwischen viele Anbieter, die kostengünstig gute Materialien und Konzepte im Programm haben.“ Klug sei es dabei, die Einrichtung mit vielen neutral kombinierbaren Modulen auszustatten. So können immer wieder neue Einrichtungselemente ergänzt werden, wenn dies die Situation erfordert

Natürlich kann dabei der Rat eines erfahrenen Einrichters von Nutzen sein – hier gibt es seit 2011 Fachberater, die das Zeichen Quality-Office tragen (www.quality-office.org).

Flexible Module liegen im Trend

Anregungen für die Bürogestaltung kann auch die Büromesse Orgatech in Köln geben. „Möbel und Konzepte für Kommunikationszonen werden wieder ein zentrales Thema der Messe sein“, erklärt Barbara Schwaibold. Dabei gehe es zum einen darum, wie man diese einladend gestalten kann, zum anderen darum, wie Kommunikations- und Datentechnologie für kurze Besprechungen zur Verfügung gestellt werden können. „Es werden Bildschirme integriert und Schnittstellen zu mobilen Kommunikationsmedien geschaffen.“ Wer sein Büro offen gestalten möchte, viele Arbeitsplätze in einem großen Raum unterbringen und damit eher auf Teamarbeit setzen will, findet in Köln viele Lösungen für die Schallabsorption und zur Schallabschirmung. Im Trend liegen auch Module, die trotz sich verändernder Situationen hinsichtlich der Mitarbeiteranzahl oder der Räumlichkeiten weiterhin nutzbar sind. „Die Zeiten, in denen die Büros von Steuerberatern Sache des Innenausbaus waren, sind vorbei“, sagt BSO-Sprecherin Barbara Schwaibold.