Knigge am Arbeitsplatz: Wechselschuhe am Arbeitsplatz sinnvoll

Matsch und Schnee werden bald wieder an der Tagesordnung sein. Das Tragen von festen bzw. dicken Schuhe wird dann ggf. erforderlich werden. Doch wohin damit? Diese Schuhe den ganzen Tag tragen? Hier ein Hinweis.

Schneematsch und Salzspuren an den Schuhen machen im Winter bei der Arbeit keinen guten Eindruck. Berufstätige sollten daher ein zweites Paar zum Wechseln im Büro deponieren. Das rät Agnes Jarosch vom Deutschen Knigge-Rat in Bonn. Das verschmutzte Paar stellen Mitarbeiter am besten im Flur ab. Oder sie bringen eine Plastiktüte mit und stellen die Schuhe unter ihren Schreibtisch.

Dicke Jacke an Garderobe hängen

Den dicken Wintermantel hängen Mitarbeiter besser nicht über den Schreibtischstuhl, sondern in die Garderobe. Kommt ein Firmenkunde zu Besuch, hinterlassen die Wintermäntel an den Stühlen einen schlechten Eindruck, erklärt Jarosch. «Das wirkt chaotisch, als hätten die Dinge nicht ihren Platz.» Dabei präge der Anblick des Büros den Gesamteindruck der Firma. Der Besucher könne sich denken: «Wenn schon die Mänteln unordentlich hängen, sind es die Akten vielleicht auch.»