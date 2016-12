Stepstone kauft britisches Karriere-Portal

05.04.2012 | Personalszene

Das Online-Stellenportal Stepstone expandiert: Die Tochter der Axel Springer AG übernimmt für rund 132 Millionen Euro die Totaljobs-Gruppe aus Großbritannien, die unter anderem das führende britische Stellenportal Totaljobs.com betreibt. Mit dem Erwerb will sich Stepstone besser dem Wettbewerb stellen und seine führende Position in Europa weiter ausbauen.

Der Kaufvertrag über sämtliche Anteile sei bereits am 31. März mit der Reed Business Information Ltd. geschlossen worden, hieß es. Am Mittwoch stimmte der Aufsichtsrat der Axel Springer AG der Übernahme zu.

Die Totaljobs-Gruppe beschäftigt rund 340 Mitarbeiter und betreibt insgesamt sieben Online-Portale für Karriere und Beruf mit mehr als sieben Millionen Nutzern (unique user) im Monat. Im vergangenen Jahr hätten mehr als 24.000 Unternehmen aller Branchen das Portal für die Mitarbeitersuche genutzt, rund vier Millionen Bewerbungen seien über die Plattform eingereicht worden.