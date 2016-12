Peter Wittmann wird Arbeitsdirektor bei TUI Leisure Travel

26.04.2012 | Personalie

Peter Wittmann, neuer Arbeitsdirektor der TUI Leisure Travel GmbH

Bild: Christian Wyrwa

Peter Wittmann, Leiter des TUI Leisure Travel Filialvertriebs, wird zum 1. Mai Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der TUI Leisure Travel GmbH. In dieser Funktion folgt der 46-Jährige auf Hasso von Düring, der zum 30. April aus der Geschäftsführung des Unternehmens ausscheidet.

Wittmann war seit 2002 zunächst bei der TUI Deutschland und seit 2006 in der Reisebürosparte der TUI in verschiedenen Leitungsfunktionen tätig. Unter Federführung des studierten Betriebswirtes wurde FIRST Business Travel, die Geschäftsreisesparte von TUI Leisure Travel, neu ausgerichtet. Seit 2007 treibt Wittmann vor allem den Ausbau des Filialnetzes voran.

„Mit Herrn Wittmann haben wir einen erfahrenen Vertriebsprofi aus den eigenen Reihen für diese wichtige Aufgabe gewinnen können“, betont der Vorsitzende des Aufsichtsrats der TUI Leisure Travel GmbH, TUI Deutschland-Chef Dr. Volker Böttcher. „Als Arbeitsdirektor kann er auf die Unterstützung der Belegschaft, der Mitbestimmungsgremien und seiner Kollegen in der TLT Geschäftsführung zählen.“

Der Umbau der TLT Geschäftsführung sei damit abgeschlossen, teilte das Unternehmen mit. Sie besteht künftig aus dem Vorsitzenden Ralf Horter, dem kaufmännischen Leiter Oliver Beck und Arbeitsdirektor Peter Wittmann.