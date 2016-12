26.04.2012 | Personalie

Ingo Janssen, neuer Geschäftsführer bei Netz 98

Bild: Haufe Online Redaktion

Ingo Janssen ist neuer Geschäftsführer in der Agentur Netz 98 New Media GmbH in Mainz: Er verantwortet in dieser Position die Bereiche Finanzen und Human Resources.

Der 36-Jährige tritt die Nachfolge von Manuel Seitner an, der Netz 98 im Jahr 1998 mit gegründet hat. Seitner bleibt der Agentur als Gesellschafter strategisch verbunden. Zweiter Geschäftsführer ist weiterhin Tim Hahn. Nicht mehr in der Geschäftsführung ist seit dem ersten April Daniel Hölzer. Er wird ab sofort mit Einzelprokura Leiter Marketing und Sales sowie für die interne IT verantwortlich sein.

Janssen war zuvor in führenden Positionen bei einem Mainzer Internet-Dienstleister sowie beim weltweit agierenden Beratungsunternehmen Towers Watson tätig.