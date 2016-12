Neue Professorin für Personalmanagement an der Hochschule Fulda

18.10.2011 | Personalszene

Die Hochschule Fulda hat Dr. Anja Thies als Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Personalmanagement im Fachbereich Wirtschaft, berufen.

Vor ihrem Wechsel an die Hochschule Fulda war sie über 15 Jahre im Personalbereich eines führenden und global agierenden Healthcare-Unternehmens in der Rhein-Neckar-Region tätig. Als Personalleiterin verantwortete sie operative wie strategisch-konzeptionelle Aufgaben. Ihre Berufserfahrung fokussiert sich auf Mitarbeiterbetreuung, Führungskräfteberatung, Personalmarketing und –rekrutierung, Personalentwicklung und Mitarbeiterführung. Diese wird sie im Rahmen ihrer Lehr- und Forschungs-tätigkeit an der Hochschule Fulda einbringen.

Thies studierte an der Universität Mannheim Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Marketing, Personalwesen und Arbeitsrecht und promovierte auf dem Gebiet Personalmanagement.